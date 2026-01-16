U domovima za starije sve je više seksa: "Neki su toliko promiskuitetni da to spada u dijagnozu"

Tvrdi to više sugovornika iz domova za starije na sjeveru Hrvatske koje su ovih dana kontaktirali potaknuti slučajevima spolnih bolesti kod vremešnijih korisnika jednog doma.

“Ma, ima više seksa u staračkom domu, nego u srednjoj školi”, smije se zaposlenik jednog doma za starije na sjeveru Hrvatske.

O toj temi nerado se govori, ali svejedno se događa. I sve bi bilo u redu da nema onih koji se toliko ‘zagriju’ da na koncu završe na terapiji zbog neke spolne bolesti. Nedavno je o tome u jednom podcastu javno progovorila i poznata zagrebačka specijalistica ginekologije dr. Petra Kejla.

Otkrila je kako je nedavno imala pacijenticu koja ima 85 godina i koja je došla u ordinaciju sa stanovitim problemima. Odmah je dala naslutiti kako bi to mogla biti spolna bolest. Liječnica ju je pitala zašto tako misli.

“Gledajte, imam novog partnera. Muškaraca je manje u domu jer kraće žive od nas, a i ne može baš svaki muški tamo… Znate. I onda mi to kaj ima dijelimo“, bila je iskrena 85-godišnjakinja.

Njezine riječi potvrdilo je više zaposlenika brojnih domova za starije u Zagrebu i okolici. Jedna je zaposlenica pak ustvrdila kako su “neki tamo toliko promiskuitetni da to već spada u dijagnozu”. Najviše je smeta kad ne paze jer slabo vide i čuju, pa ih često zateknu “in flagranti”.

Često se koriste i lijekovi za potenciju te druga sredstva za ugodniji i bolji seks. Oni odgovorniji na vrijeme se raspitaju o doziranju i načinu primjene tabletica i drugih preparata te interakciji s lijekovima koje uzimaju za redovnu terapiju. Odnosno, mogućim nuspojavama.

Prema recentnim istraživanjima, spolne odnose redovitije upražnjava otprilike polovica parova u dobi od 65 do 80 godina. Liječnici ističu kako seks u toj dobi može biti jako koristan za fizičku i psihičku kondiciju, ali svakako valja pripaziti na općezdravstveno stanje i ne izvoditi nepotrebne “akrobacije”.

Naravno, i ne biti jako promiskuitetan i nepromišljeno “dijeliti” partnere bez ikakve zaštite jer se onda može dogoditi to što se ovih dana dogodilo u jednom domu za starije u našem kraju, piše Danica.hr.