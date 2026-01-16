Close Menu

U domovima za starije sve je više seksa: "Neki su toliko promiskuitetni da to spada u dijagnozu"

“Ma, ima više seksa u staračkom domu, nego u srednjoj školi”

Tvrdi to više sugovornika iz domova za starije na sjeveru Hrvatske koje su ovih dana kontaktirali potaknuti slučajevima spolnih bolesti kod vremešnijih korisnika jednog doma.

“Ma, ima više seksa u staračkom domu, nego u srednjoj školi”, smije se zaposlenik jednog doma za starije na sjeveru Hrvatske.

O toj temi nerado se govori, ali svejedno se događa. I sve bi bilo u redu da nema onih koji se toliko ‘zagriju’ da na koncu završe na terapiji zbog neke spolne bolesti. Nedavno je o tome u jednom podcastu javno progovorila i poznata zagrebačka specijalistica ginekologije dr. Petra Kejla.

Otkrila je kako je nedavno imala pacijenticu koja ima 85 godina i koja je došla u ordinaciju sa stanovitim problemima. Odmah je dala naslutiti kako bi to mogla biti spolna bolest. Liječnica ju je pitala zašto tako misli.

“Gledajte, imam novog partnera. Muškaraca je manje u domu jer kraće žive od nas, a i ne može baš svaki muški tamo… Znate. I onda mi to kaj ima dijelimo“, bila je iskrena 85-godišnjakinja.

Njezine riječi potvrdilo je više zaposlenika brojnih domova za starije u Zagrebu i okolici. Jedna je zaposlenica pak ustvrdila kako su “neki tamo toliko promiskuitetni da to već spada u dijagnozu”. Najviše je smeta kad ne paze jer slabo vide i čuju, pa ih često zateknu “in flagranti”.

Često se koriste i lijekovi za potenciju te druga sredstva za ugodniji i bolji seks. Oni odgovorniji na vrijeme se raspitaju o doziranju i načinu primjene tabletica i drugih preparata te interakciji s lijekovima koje uzimaju za redovnu terapiju. Odnosno, mogućim nuspojavama.

Prema recentnim istraživanjima, spolne odnose redovitije upražnjava otprilike polovica parova u dobi od 65 do 80 godina. Liječnici ističu kako seks u toj dobi može biti jako koristan za fizičku i psihičku kondiciju, ali svakako valja pripaziti na općezdravstveno stanje i ne izvoditi nepotrebne “akrobacije”.

Naravno, i ne biti jako promiskuitetan i nepromišljeno “dijeliti” partnere bez ikakve zaštite jer se onda može dogoditi to što se ovih dana dogodilo u jednom domu za starije u našem kraju, piše Danica.hr.

