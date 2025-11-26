U dalmatinskoj općini se urušio zid: "Dokumenti su izdani u mandatu prethodne vlasti, reagirali smo odmah nakon dojave"

Nakon što se društvenim mrežama proširilo više netočnih informacija o urušavanju zida na gradilištu u Podgori, iz Općine su objavili službeno priopćenje u kojem navode kronologiju događaja i dokumentaciju vezanu uz predmetnu građevinu.

Kako ističu, sadašnja općinska uprava nije sudjelovala u izdavanju građevinske dozvole za tu lokaciju. Svi ključni dokumenti, poručuju, doneseni su tijekom mandata bivše načelnice Petre Radić. Među njima su:

– posebni uvjeti izdani 27. veljače 2025.,

– suglasnost investitoru za izvođenje radova geotehničkih sidara potpisana 15. svibnja 2025.,

– potvrda o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,

– građevinska dozvola Splitsko-dalmatinske županije izdana 4. kolovoza 2025.

Iz Općine naglašavaju kako je važno razlikovati nadležnosti: građevinske dozvole izdaje Županija, dok Općina donosi posebne uvjete potrebne za projekt. Navode i da je geotehnički projekt uredno izrađen te da su radovi započeli tek nakon što je dozvola postala pravomoćna.

Nakon dojave o urušavanju, na teren su odmah izašli komunalni redar i načelnik Općine. Omogućeno je sigurno prometovanje, normalizirana je opskrba strujom i vodom, a pokrenuta je i hitna sanacija koju financira investitor, uz nadzor stručnih službi.

„Općina je postupila u skladu sa svim zakonskim obvezama, no utvrđivanje odgovornosti nije u našoj nadležnosti – time će se baviti mjerodavna tijela“, poručio je načelnik Ante Miličić, dodajući kako im je žao zbog incidenta, ali i da je srećom izbjegnuta veća šteta i ozljede.