U Dalmaciji zaustavljen 23-godišnjak koji je vozio bez dozvole - treći put ove godine

Policijski službenici Policijske postaje Trogir su u ponedjeljak, 27. listopada 2025. godine oko 01:35 sati, u mjestu Plano, Trogirska cesta, zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 23-godišnji vozač.

Provedenom kontrolom utvrđeno je kako je vozač upravljao vozilom nakon što mu je pravomoćnim rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola, te prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom.

Vozač je uhićen i doveden u službene prostorije policije, a potom priveden nadležnom sudu u Splitu. Policija je predložila da se 23-godišnjaku odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja te 30 dana zatvora budući da se radi o recidivistu u činjenju najtežih prometnih prekršaja koji je samo tijekom 2025. godne već dva puta prijavljen zbog počinjenja teških prometnih prekršaja.

Sud je vozaču odredio zadržavanje u trajanju od osam dana, nakon čega je predan u zatvor, dok će konačna odluka o sankciji za počinjeni prekršaj biti donesena naknadno.