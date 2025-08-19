U Dalmaciji teško ozlijeđen motociklist u sudaru s automobilom

Jučer, 18. kolovoza oko 17,30 sati u Šibeniku dogodila se prometna nesreća u kojoj je motociklist zadobio teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da 37-godišnjak, upravljajući osobnim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka, vršio radnju uključivanja u promet, a da se prethodno nije uvjerio da navedenu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu, uslijed čega u središnjem dijelu raskrižja dolazi do sudara prednjeg lijevog bočnog dijela njegovog vozila i prednjeg desnog bočnog dijela motocikla bjelovarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 57-godišnjak.

U ovoj prometnoj nesreći 57-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede konstatirane u Općoj bolnici u Šibeniku te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 37-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.