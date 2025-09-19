U Dalmaciji pronađeno prvo gnijezdo glavate želve u Hrvatskoj

Na hrvatskoj obali po prvi je put službeno dokumentirano gniježđenje ugrožene glavate želve (Caretta caretta). Dojavu o događaju objavio je Institut Plavi svijet.

Mladi izlegli na plaži Pržina u Lumbardi

U srijedu, 10. rujna, šetač Branko Ćeran na pješčanoj plaži Pržina (Lumbarda, otok Korčula) primijetio je oko petnaest mladunaca kako odlučno klize prema moru. Snimio je prizor i video poslao stručnjacima iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (HPM), čime je osiguran prvi čvrst dokaz o gniježđenju ove zaštićene vrste u Hrvatskoj, navodi Institut Plavi svijet.

Iako morske kornjače obično izlaze iz gnijezda noću ili u svitanje, u ovom su slučaju mladunci izašli oko 15 sati – neuobičajeno vrijeme. Stručnjaci objašnjavaju da je kraj sezone gniježđenja i niža temperatura pijeska vjerojatno “otključala” trenutak izlaska. Kiša i valovi nisu ih omeli; sve je potrajalo svega desetak minuta.

Trendovi u Jadranu: gniježda sve bliže i češća

Glavata želva nastanjuje cijeli Mediteran, uključujući i Jadran, dok su glavna gnijezdilišta u Grčkoj, Turskoj i na Cipru. Analize DNK pokazuju da većina jedinki koje viđamo u Jadranu potječe s grčkih kolonija. Posljednjih godina sve je više zabilježenih gnijezda u Albaniji, Crnoj Gori i Italiji – a slučaj kraj Venecije označen je kao najsjevernije poznato gniježđenje ove vrste. S obzirom na te trendove, stručnjaci su očekivali da će potvrda za Hrvatsku doći – pitanje je bilo samo kad.

Kako građani mogu pomoći

Budući da se mogućnost gniježđenja na našim plažama povećava, stručnjaci pozivaju na oprez i suradnju:

Na pješčanim plažama potražite tragove nalik šarama malog gusjeničara. Ako ih uočite, fotografirajte i zabilježite točnu lokaciju.

Ne kopajte niti ne otvarajte moguća gnijezda.

Ako naiđete na tek izlegle kornjačice, osigurajte im nesmetan prolaz do mora, fotografirajte i dojavite nadležnima.

Možda će se upravo neka od tih kornjačica za 15–30 godina vratiti položiti jaja na plažu s koje je krenula u život.

Sva opažanja – kao i dojave o ozlijeđenim kornjačama – možete prijaviti Institutu Plavi svijet na 051 604 666 ili putem e-pošte info@blue-world.org

