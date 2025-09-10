U Dalmaciji niču luksuzne vile, dosad neviđene na obali. Posvećene su legendi Kobeu Bryantu

Marko Banić prvi je put upoznao NBA legendu Kobea Bryanta dok je nastupao za hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Danas svoj novi projekt luksuznih vila posvećuje upravo nekadašnjem igraču Los Angeles Lakersa. Kako piše New York Times, sa sjevernoj dalmatinskoj obali, u Sukošanu kraj Zadra, niču tri moderne luksuzne vile koje za Banića imaju posebno značenje – one su posveta njegovom sportskom idolu.

'Mogu reći da sam ponosan; projekt je doista fantastičan sam po sebi. Kobe je za mene najveći idol u svijetu košarke – prvenstveno zbog svoje strasti i upornosti, a ponajviše zato što je bio sjajan otac i muž. Ta mi je dimenzija njegova lika i djela najvažnija i najviše mi se sviđa. Objava u New York Timesu velika mi je potvrda da sam na dobrom putu. U životu sam primio mnogo važnih poziva, ali ovaj mi je osobito velika čast i, definitivno, snažna motivacija za dalje,' rekao je Banić za tportal ne skrivajući uzbuđenje i ponos zbog novog projekta, piše tportal.

Susret s idolom

Banić je Bryanta prvi put sreo 2008. godine na Olimpijskim igrama u Pekingu, gdje je igrao na poziciji krilnog centra za hrvatsku reprezentaciju. Bryant je tada bio kapetan američke momčadi, no ono što je Banića najviše zadivilo nije bila samo njegova nevjerojatna glad za pobjedama, nego i pristupačnost. 'Bio je nevjerojatno prijateljski raspoložen, uvijek nasmijan, fotografirao se s navijačima, potpisivao autograme. Imao je fantastičnu osobnost. I danas me prolaze trnci kad se toga sjetim', prisjeća se Banić.

Kobe Bryant, koji je s američkom reprezentacijom osvojio dva olimpijska zlata (2008. i 2012.), tragično je poginuo 2020. godine u helikopterskoj nesreći, zajedno s kćeri Giannom i još sedmero ljudi. 'Volio sam sve što je predstavljalo Kobeovo ime – njegovu borbu, predanost i odricanja koja je podnosio tijekom karijere. Bio je velika inspiracija. Želio sam stvoriti nešto posebno što će očuvati njegovo ime', objašnjava Banić.

Djetinjstvo u Zadru

Inače, Marko Banić je rođen je u Zadru, gradu s bogatom poviješću, ali i s teškim iskustvom Domovinskog rata. Kao dječak često se skrivao u podrumu obiteljske kuće dok su trajali napadi. 'To je bilo mračno razdoblje naše povijesti. Tek sada, 30 godina kasnije, u posljednjih tri do pet godina možemo reći da se Hrvatska u potpunosti oporavila od rata. Proces je bio dugotrajan', kaže on

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2002. u KK Zadru, a kasnije je igrao za klubove u Španjolskoj, Turskoj, Njemačkoj i Rusiji. Kada se 2019. s 35 godina odlučio povući, većinu ušteđevine nije stekao na parketu, nego preprodajom stanova u Hrvatskoj i Španjolskoj. Upravo je taj kapital poslužio kao početni ulog za njegov najnoviji projekt. 'Kad prestaneš igrati, doživiš ogroman šok jer je to cijeli tvoj život. Zato sam posljednju godinu karijere proveo razmišljajući o tome čime ću se dalje baviti', ističe.

Zaokret u karijeri

Godine 2023. kupio je zemljište u Sukošanu, mjestu s još uvijek slobodnim padinama i panoramskim pogledima na Jadran, a ujedno smještenom dovoljno blizu Zadru i aerodromu, marini i vrhunskim restoranima. Upravo ta kombinacija pretvorila je Sukošan u atraktivnu destinaciju, pa se gradi i mnogo novih vila.

Još 2022. počeo je surađivati s arhitektima, građevinarima, inženjerima i krajobraznim stručnjacima kako bi osmislio tri ekskluzivne vile: Kobe Gold, Kobe Purple i Kobe Black. Prve dvije ime su dobile po bojama dresova Los Angeles Lakersa, dok treća, Black, odaje počast Bryantovu nadimku 'Black Mamba'. U predvorju svake vile bit će portret Kobeaa Bryanta uokviren u zlatnu, ljubičastu i crnu boju. Budući vlasnici imat će mogućnost odlučiti hoće li ostaviti sliku ili je ukloniti.

Raskošno uređenje

Radovi na vili Kobe Gold počeli su u siječnju, a završetak se očekuje u prosincu. Prodajna cijena iznosi 3,85 milijuna dolara. Luksuzna kuća ima četiri spavaće sobe i šest kupaonica, prostire se na 465 četvornih metara i uključuje garažu za dva automobila s punjačima za električna vozila. Na prvom katu nalazit će se dnevni boravak otvorenog koncepta s keramičkim podovima, blagovaonica, teretana s jacuzzijem, sauna, vinski podrum i dizalo. Velike staklene stijene otvaraju dnevni prostor prema terasi s infinity bazenom i pogledom na more te otok Pašman. Na gornjim katovima nalaze se četiri sobe, svaka s vlastitim balkonom, a krov će sadržavati bar, drugi bazen i natkrivenu pergolu. Vila će biti u potpunosti namještena. Izgradnja Kobe Purple i Kobe Black planira se započeti 2026. godine, javlja tportal.

Kako piše New York Times, sav stakleni materijal dolazi iz Hrvatske, dok su kućanski uređaji nabavljeni u Italiji i Njemačkoj. 'Imam istu veliku ambiciju kakvu sam imao i u košarci. Želim postati MVP investitor luksuznih vila u Hrvatskoj', zaključuje Marko Banić.