U Dalmaciji nestao prasac Gucci, sumnja se da je ukraden

“Danas popodne u marini Ramova ukraden je prasac Gucci. Djeca su vidjela kako ga dvojica muškaraca stavljaju u plavi kombi imotskih registracija. Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave. Pomozite da se Gucci vrati kući!”, poručili su u objavi.

Za sada nije poznato više detalja o okolnostima nestanka, a nije potvrđeno ni je li slučaj prijavljen policiji. Građani koji bi mogli imati korisne informacije pozvani su da se jave udruzi.

Nestanak neobičnog kućnog ljubimca brzo je privukao pažnju lokalne zajednice, a objava se širi društvenim mrežama u nadi da će Gucci biti pronađen.