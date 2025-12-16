U četvrtfinalu Lige prvaka hrvatski derbi Mertojak-Zaprešić

Marcel Piontek viceprezident Međunarodne kuglačke federacije (WNBA-NBC) obavio je u Budimpešti ždrijeb 1/4 finala Lige prvaka za sezonu 2025/26.

U potu među osam najboljih ekipa starog kontinenta našla se i kuglica sa imenom Mertojaka koji je, podsjetimo u prethodnom kolu načinio veliki pothvat nakon poraza u gostima protiv nositelja, kultne mađarske ekipe Szegedi TE od 6:2, te je pobjedom od 7:1 u Poljudu izborio plasman u četvrtfinale.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ždrijeb se ovaj put doslovno poigrao te spojio dvije najbolje hrvatske ekipe Zaprešić i Mertojak, već deset zadnjih godina to je hrvatski el clasico u kuglanju, na tronu se smjenjuju ove dvije ekipe, doduše nakon odlaska Alena Kujundžića, koji je u međuvremenu postao i pojedinačni svjetski viceprvak iz Mertojaka u Zaprešić i izgradnje nove kuglane, Zaprešić je u prednosti, usto i odlaskom Hrvoja Marinovića, ovogodišnjeg Europskog pojedinačnog prvaka u Zadar i Zadar se profilirao u snažnu kuglačku sredinu, trenutno su i vodeći nakon prvog dijela prvenstva sa dva boda prednosti ispred Mertojaka i Zaprešića.

Mertojak i Zaprešić već su se jednom sreli u 1/4 finalu, prije tri godine, Mertojak je bio bolji u obje utakmice, pobijeđen je Zaprešić i u borbi za brončanu medalju u Bambergu prije pet godina. Da ne odemo tako daleko, Mertojak je drugom kolu ovogodišnjeg prvenstva pobijedio Zaprešić u svom Poljudu nakon duge tri sušne godine.

Realno u ovom trenutku Zaprešić bi proglasili favoritima, uz Zerbst, Zalaegersegi i Raindorf, no i Mertojak sigurno ima svoje šanse, nema predaje osobito u prvoj utakmici u Splitu 24. siječnja. Sedam dana prije toga, 17. siječnja prvenstvena je utakmica u Zaprešiću, a uzvrat četvtfinala je na Valentinovo, 24. siječnja u Zaprešiću.

Očekuju nas dakle tri vrhunske kuglačke utakmice, bit će to užitak za igranje, gledanje i navijanje, kao i uvijek odlučiti će trenutna inspiracija i koncentracija, s jedne strane majstori iz Zaprešića Kujundžić, Lepej, Bolanča, Manev, Mance, Fridl s druge mertojačani Muše, Kovač, Totić, Dimitrovski, Matić, Pofuk, Jeličić u borbi za Final Four u Brčkom, 28.3.2026.

Ostali parovi četvrtfinala:

Orth Donau (AUT)-Zerbst (GDR)

Zalaegerszegi (HUN)-Podbrezova (SVK)

Raindorf (GDR)-Trstena (SVK)

U ženskoj konkurenciji protivnik Mlaki iz Rijeke je Rakoshegy (HUN).