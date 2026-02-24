U četvrtak bez struje dijelovi Kaštel Lukšića, Milešine i Splita

Iz Elektrodalmacije Split obavještavaju potrošače da će u četvrtak, 26. veljače 2026., zbog planiranih radova doći do prekida u opskrbi električnom energijom na više lokacija.

Kaštel Lukšić

Bez struje će od 8:30 do 14 sati biti ulice:

Arnira Klaića, Janka Rodina, Dr. Henrika Šulavića i Rušinac.

Razlog su radovi na niskonaponskoj mreži.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Milešina

Prekid je predviđen od 8 do 15 sati zbog radova na dalekovodu, a bez električne energije bit će područje Milešine.

Split

U Splitu će od 8:30 do 14 sati bez struje biti adresa Šibenska 9, zbog zamjene mjernih uređaja.

Iz HEP-a napominju da su moguća ranija uključenja bez prethodne najave.