U četvrtak bez struje dijelovi Kaštel Lukšića, Milešine i Splita

Iz Elektrodalmacije Split obavještavaju potrošače da će u četvrtak, 26. veljače 2026., zbog planiranih radova doći do prekida u opskrbi električnom energijom na više lokacija.
Kaštel Lukšić
Bez struje će od 8:30 do 14 sati biti ulice:
Arnira Klaića, Janka Rodina, Dr. Henrika Šulavića i Rušinac.
Razlog su radovi na niskonaponskoj mreži.
Milešina
Prekid je predviđen od 8 do 15 sati zbog radova na dalekovodu, a bez električne energije bit će područje Milešine.
Split
U Splitu će od 8:30 do 14 sati bez struje biti adresa Šibenska 9, zbog zamjene mjernih uređaja.
Iz HEP-a napominju da su moguća ranija uključenja bez prethodne najave.
Moja reakcija na članak je...
1
0
0
0
0
0
0