U Brnazama oduzeto 20 kilograma duhana, 3000 ručno spravljenih cigareta i lijek za potenciju, muškarac kazneno prijavljen

Provedeno je kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjakom

Policijski službenici postaje granične policije Trilj postupajući temeljem informacija da muškarac posjeduje veću količinu duhana postupali su u petak na području Brnaza. Utvrdili su da 63-godišnji muškarac u svojoj kući posjeduje 20,5 kg rezanog duhana, 126 kutija cigareta, 3000 komada ručno spravljenih cigareta i 10 kutija lijeka za potenciju.

Provedeno je kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena trgovina radi čega je kazneno prijavljen.

