U BiH proglašen Dan žalosti za Halida Bešlića

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je ponedjeljak, 13. listopada, Danom žalosti povodom smrti legendarnog glazbenika Halida Bešlića, čija će se odluka primjenjivati na području cijelog entiteta, izvijestila je televizija N1.

Tog će se dana održati i posljednji ispraćaj voljenog pjevača – dženaza će biti klanjana u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, nakon čega će povorka krenuti prema Gradskom mezarju Bare, gdje će Halid biti pokopan.

Podsjetimo, Sarajlije su se u srijedu, 10. listopada, spontano okupile kako bi odale počast svom sugrađaninu koji ih je desetljećima darivao pjesmama i dobrotom. U središtu Sarajeva mnogi su pjevali njegove najpoznatije pjesme, prisjećajući se trenutaka uz koje su rasle, slavile i tugovale brojne generacije, a emotivnom oproštaju pridružio se i Halidov sin Dino.