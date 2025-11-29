U 39. godini preminuo naš istaknuti novinar

U Zagrebu je, nakon dugotrajne borbe s teškom bolešću, preminuo novinar i publicist Sanjin Španović. Vijest o njegovoj smrti rastužila je kolege, sportske djelatnike i sve koji su ga poznavali kroz njegov rad u medijima i sportu.

Španović je dio svoje karijere proveo u Jutarnjem listu, gdje je stekao reputaciju studioznog i predanog reportera. Prije nego što se povukao zbog zdravstvenih razloga, radio je i kao predstojnik ureda predsjednika GNK Dinama Velimira Zajeca, s kojim je kasnije nastavio suradnju i kroz autorski rad.

Bio je jedan od istaknutih članova liste Dinamovo proljeće, koja je pobijedila na povijesnim izborima u klubu, a cijeli je život bio strastveni navijač zagrebačkog kluba. Šira javnost upoznala ga je kao voditelja emisije „Veto“ na N1 televiziji, gdje je razgovarao s političarima i analizirao društvena pitanja, ostavljajući snažan dojam svojim direktnim stilom.

Uz novinarski rad, Španović je ostavio trag i kao autor. Napisao je biografiju „Zeko – biografija Velimira Zajeca” objavljenu 2022., kao i knjigu „Uvijek ćemo imati Portugal”, posvećenu zlatnoj medalji hrvatske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2003. godine.