Tyson Fury se vraća u ring

Britanski boksač Tyson Fury vraća se profesionalnom boksu 11. travnja, kada će odmjeriti snage s ruskim teškašem Arslanbekom Makhmudovom. Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji povukao se u siječnju nakon drugog poraza od Oleksandra Usyka, no već tada je dao naslutiti da bi se mogao vratiti u ring – što je sada i službeno potvrđeno.

Mjesto održavanja borbe zasad nije poznato.

„Kralj Cigana“, kako glasi nadimak 37-godišnjeg Furyja, poručio je da mu je povratak bio neizbježan.

– Uzbuđen sam što se vraćam. Moje je srce oduvijek bilo, i uvijek će biti, u boksu. Neka netko kaže kralju da se as vratio – izjavio je Fury.

Njegov protivnik Arslanbek Makhmudov slovi za jednog od najopasnijih teškaša današnjice. Ruski boksač ima 21 profesionalnu pobjedu, a nedavno je u Sheffieldu svladao Britanca Davida Allena i osvojio WBA interkontinentalni naslov u teškoj kategoriji.