Tyson Fury prekida mirovinu

Nakon godinu dana mirovine, jedan od najkarizmatičnijih i najkontroverznijih teškaša modernog doba, Tyson Fury (37) potvrdio je ono o čemu su mnogi sanjali, vraća se u ring. "Kralj Cigana" je putem društvenih mreža najavio svoj povratak, pokrenuvši lavinu nagađanja o tome tko će biti sljedeći na njegovom putu prema vrhu s kojeg je bolno svrgnut. Njegov povratak dolazi nakon dva uzastopna poraza od Oleksandra Usika, jedinog čovjeka koji ga je uspio pobijediti u profesionalnoj karijeri, piše 24sata.

Godina 2024. bila je prekretnica u impresivnoj karijeri Furyja. Do tada neporaženi britanski div, s rekordom od trideset četiri pobjede i jednim neriješenim ishodom, ušao je u dva spektakularna okršaja s ukrajinskim majstorom Usikom. Prvi meč, održan 18. svibnja, donio je pravu dramu u ringu.

Nakon dvanaest iscrpljujućih rundi, suci su podijeljenom odlukom pobjedu dodijelili Usiku, koji je time postao prvi neprikosnoveni prvak teške kategorije u eri četiriju pojaseva. Bio je to prvi profesionalni poraz za Furyja, udarac koji je uzdrmao njegov status nedodirljivog vladara.

Priliku za iskupljenje dobio je u revanšu 21. prosinca iste godine. Fury je u meč ušao odlučniji nego ikad, no Usik je ponovno pokazao svoju tehničku superiornost. Ovoga puta nije bilo nikakve dvojbe - Ukrajinac je slavio jednoglasnom odlukom sudaca, potvrdivši svoju dominaciju i zadavši Furyju drugi, još teži poraz. Ta dva meča ostaju jedine mrlje u njegovom profesionalnom omjeru koji sada iznosi 34-2-1.

Od mirovine do povratka: Nikad ne reci nikad

Shrvan drugim porazom, Fury je u siječnju 2025. godine objavio da vješa rukavice o klin. Mnogi su vjerovali da je to konačan kraj jedne veličanstvene karijere, pogotovo jer je Fury i ranije bio sklon mirovinama. Prvi put se povukao nakon povijesne pobjede nad Vladimirom Kličkom 2015., a zatim i nakon trijumfa protiv Dilliana Whytea 2022. godine, da bi se oba puta vratio jači nego prije. Čini se da ni ovoga puta nije mogao dugo izdržati izvan svjetala reflektora.

Četvrtog siječnja 2026. godine, u svom stilu, Tyson Fury je na svom Instagram profilu prekinuo medijsku šutnju. Kratkom, ali efektnom porukom najavio je ono što su njegovi navijači priželjkivali.

Ova objava, koju je 37-godišnji Fury podijelio sa svojim milijunima pratitelja, odjeknula je boksačkim svijetom. "Kralj Cigana" se vraća, a glad za dokazivanjem vjerojatno je veća nego ikad prije.

Tko je sljedeći? Usik, Joshua ili netko treći

Iako Fury nije imenovao potencijalnog protivnika, spekulacije su odmah krenule. Logičan izbor bila bi trilogija s Oleksandrom Usikom, meč u kojem bi Fury tražio osvetu za jedina dva poraza u karijeri.

Druga opcija, ona o kojoj britanska javnost sanja godinama, jest dugo očekivani obračun s Anthonyjem Joshuom. Taj meč bi bio apsolutni spektakl, no njegovo održavanje kompliciraju Joshuine ozljede zadobivene u prometnoj nesreći.