Tužna vijest pogodila nogometni svijet: Umro član sjajne generacije koja je osvojila SP

Tužna vijest stiže iz Njemačke. U 79. godini života preminuo je Dieter Herzog koji je ostavio dubok trag u Bundesligi, ali i u dresu njemačke nogometne reprezentacije s kojom je osvojio naslov Svjetskog prvaka.

Herzog je profesionalnu karijeru je započeo krajem 60-ih godina prošlog stoljeća, a 1970. je potpisao za Fortunu Dusseldorf u kojoj je pak proveo najuspješnije razdoblje karijere.

Tijekom šest sezona skupio 392 nastupa i 81 pogodak. Odličnim igrama dospio je pod radar izbornika Helmuta Schöna koji mu je 1974. godine poslao poziv za reprezentaciju Zapadne Njemačke.

Bio je dio momčadi koja je 1974. godine osvojila Svjetsko prvenstvo, nastupio je u pobjedama protiv Jugoslavije i Švedske, a ukupno je odigrao pet utakmica za reprezentaciju.

Dvije godine kasnije je otišao u Bayer Leverkusen, a ondje je završio i karijeru, piše Gol.hr.