TUŽNA VIJEST Napustila nas je kolibrica!

Tužnu vijest podjelila je udruga 'Kolibrići' na svom facebook profilu.

Napustila nas jedna mala kolibrica Ivana B.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Jahve je pastir moj:

ni u čem ja ne oskudijevam;

na poljanama zelenim

on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi

i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja

radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći,

zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.

Tvoj štap i palica tvoja

utjeha su meni.”

S velikom tugom obavještavamo vas da nas je napustila naša kolibrica Ivana B.

Mirno spavaj anđele naš.

Iskrena sućut obitelji.

Udruga 'Kolibrići' osnovana je od strane roditelja djece sa najtežim teškoćama u razvoju koja su ovisna o aparatima za održavanje na životu.

Udruga okuplja roditelje sličnih životnih situacija i problema, povezane teškim dijagnozama svoje djece za čiji se dah iz dana u dan bore.