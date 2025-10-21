Tutnjava i snažan udar: Noćas zadrhtalo područje Kvarnera

Noćas u 1 sat područje oko Novog Vinodolskog zatresao je potres magnitude 2,7. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio 11 kilometara od Crikvenice, a zbog vrlo plitke dubine — svega nula kilometara — potres su jasno osjetili stanovnici šireg područja i obližnjih otoka.

Građani su na EMSC-u opisali kako ih je probudila iznenadna tutnjava i kratak udar.

“Senj, upravo udarac i tutnjavina.”

“Zujanje pa kratak, ali snažan udar.” (Baška)

“Rab, neugodan osjećaj. Tutnjava. Kratko.”

“Osjetilo se u Novom Vinodolskom. Trajanje oko 15 sekundi.”

Iako nije bilo dojava o šteti, mnoge je noćni potres neugodno iznenadio zbog njegove plitke dubine i glasne tutnjave.