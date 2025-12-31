Turudić: Nikad nisam tajio odnos s Mamićem, bili smo dobri

Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, u emisiji "Studio 4" na HTV-u komentirao je najvažnije pravosudne procese u 2025. godini, rad Državnog odvjetništva i kritike na račun aktualnih optužnica. Poručio je kako DORH ne podiže politički motivirane optužnice.

Osvrnuo se na žestoku reakciju bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, koji je s još tri osobe optužen zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolo reprezentativca Samira Baraća. Obersnel je javno upitao zašto se toliko dugo čekalo s podizanjem optužnice zbog navodnih malverzacija s nekretninama na Kozali još iz davne 2008. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Nije 2008. godina. Tada je počelo, a završeno je 2016. godine. Pitanje dotičnog gospodina je legitimno. Trebalo se puno prije početi. Ja sam u DORH-u tek godinu i pol dana i nadam se da nema još takvih slučajeva koji traju neopravdano dugo, ali što smo trebali napraviti, zapitao se, dodavši kako je "stvar trebalo započeti" bez obzira na kašnjenje, rekao je.

Odgovarajući na kritike kako postoji politička pozadina optužnice, ustvrdio je kako je istu "najbolje pročitati pa će se iz nje vidjeti kako nema nikakve političke pozadine".

- Radi se o kaznenom djelu, predmetu u kojem je vođena istraga i sud je rekao svoje. Potvrdio je postojanje osnovane sumnje, ustvrdio je.

Govoreći o imenovanju novog ravnatelja USKOK-a Svena Miškovića, naglasio je da odluka nije utemeljena na osobnom odnosu.

- Kolegu Miškovića prije dvije godine jedva sam poznavao. Sretali bismo se na sudskim hodnicima dok sam bio sudac. Nismo imali nikakav osobni odnos, a u godinu i pol dana otkako sam na položaju dokazao se kao vrsan pravnik. U sustavu je od 2013. i radio je na nizu teških, osjetljivih i medijski eksponiranih predmeta, rekao je.

Rezultate USKOK-a u razdoblju dok je Mišković bio vršitelj dužnosti ocijenio je iznimnima.

- U 2025. godini povećan je broj istraga i optužnica za 40 posto. Istrage traju bitno kraće, kadrovski smo ekipirani i USKOK savršeno funkcionira. Po meni, kolega Mišković je pravi čovjek na pravom mjestu, rekao je Turudić.

Na pitanje zašto ranije nije imenovan ravnatelj, pojasnio je da je postojala zakonska zapreka.

- Ravnatelj USKOK-a morao je imati isti staž kao i glavni državni odvjetnik, što je bila neprirodna situacija, dodao je.

"Kritike dolaze iz dijela političkog spektra kojem je nepojmljiva neovisnost DORH-a"

Kao ključnu smjernicu svog mandata naveo je oslobađanje potencijala ljudi u sustavu.

- Mi nikome ne pakiramo kaznena djela i nikoga ne štedimo. Ne biramo optužnice po svjetonazoru ili političkom opredjeljenju, nego po tome postoji li osnovana sumnja da je netko počinio kazneno djelo, naglasio je.

Osvrnuo se i na kritike koje su uslijedile nakon njegova imenovanja.

- Drago mi je da sam imao podršku kolega iz struke. Što se tiče žestokih napada, mislim da su dolazili iz dijela političkog spektra koji bi htio ovladati DORH-om. Njima je bilo nepojmljivo da DORH bude samostalno i neovisno pravosudno tijelo, rekao je.

Istaknuo je da su napadi često bili osobne prirode.

- Nisu se ticali mog rada nego moje obitelji. Jedan saborski zastupnik rekao je da sam lažni invalid Domovinskog rata. To je izrečeno javno i nikada se nije ispričao. Ja uopće nisam invalid, pa ne mogu biti ni lažni invalid, rekao je.

Dodao je i kako su mu neki političari privatno priznavali da se s napadima ne slažu.

- U Saboru su mi prilazili i govorili da oni to osobno ne misle i da žele razgovarati sa mnom. To znači da su bili instruirani od nekih drugih, ustvrdio je.

"Vraćene su nam samo dvije optužnice"

Osvrnuo se na svoj odnos sa Zdravkom Mamićem. "Poznajem ga 30 godina. Doduše, nisam ga vidio ni čuo sedam, osam godina. Nikad nisam tajio svoj odnos s njim. Bili smo jako dobri", izjavio je.

"Orsat Miljenić je znao da sam dobar s Mamićem, ali nikada to nije problematizirao dok je bio ministar pravosuđa. Nisam nikada nikome pogodovao. Zdravko Mamić ima svoje probleme sa zakonom, koju mu ja nisam uzrokovao niti pokušao sanirati", nastavio je.

"Sudio sam nizu ministara, mahom iz HDZ-a"

Odbacio je i etiketu da je politički pristran i blizak HDZ-u. Podsjetimo, Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa, rekla je u "Studiju 4" HRT-a 4. veljače 2024. kako je još početkom 2000-ih bivši premijer Ivo Sanader "vršio pritisak" da se Turudić imenuje za predsjednika Županijskog suda te da ga je nazivao "našim dečkom".

- Sudio sam 20 godina i sudio sam nizu ministara, mahom iz HDZ-a. Nikada se nisam vodio takvim kriterijima. Nikada nisam bio član HDZ-a. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata i hrvatski pravnik. Drugi razlog za takve napade ne vidim, a činjenice su lako provjerljive, rekao je.

Govoreći o rezultatima rada, istaknuo je visoku stopu uspješnosti USKOK-a.

- Prošle godine vraćene su nam samo dvije optužnice i nijedna meritorno, nego zbog zahtjeva za suđenje u odsutnosti. Sve naše odluke podliježu sudskoj kontroli. Imamo 97 posto uspjeha u predmetima USKOK-a, što znači 97 posto osuđujućih presuda. Možda je to i prevelik broj, ali trudimo se ići samo na sigurno, rekao je, dodavši da je takav pristup primijenjen i u slučaju Hipodrom.