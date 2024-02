Turudić istu večer nakon što je bio s Mamićem kod Šprajca lagao da se ne viđaju

Istu večer nakon druženja sa Zdravkom Mamićem, Ivan Turudić je gostovao kod Zorana Šprajca u emisiji RTL Direkt i rekao da se nisu vidjeli mjesecima, objavio je RTL.

Sastao se s Mamićem pa o tome lagao kod Šprajca

Da zbog susreta s Mamićem Ivan Turudić ne može biti glavni državni odvjetnik, prvi je prije dva tjedna rekao predsjednik Republike, na temelju izvješća SOA-e.

"Krajem osmog mjeseca, to su dva datuma, 20 i neki, dan za danom, gospoda opet imaju tajne susrete. Pod plaštom noći. Skrivaju se na tajnim mjestima. Sve je to nešto što SOA-u i DORH primarno nije zanimalo, ali su saznali. Tada Mamić više nije osumnjičenik, on je pod istragom", rekao je Zoran Milanović 3. veljače 2024.

Ured predsjednika je danas potvrdio da je riječ o susretima Turudića s Mamićem, u nedjelju 23. kolovoza 2015. i dan poslije, u ponedjeljak 24. kolovoza 2015., u 21 sat. Tog dana je nakon sastanka s Mamićem gostovao u emisiji RTL Direkt i po svemu sudeći lagao da se s Mamićem nije vidio mjesecima.

Turudić ranije reagirao na pritužbu Vrhovnog suda

Ivan Turudić je danas rekao da je riječ o još jednom pokušaju njegove difamacije, nakon što su ga nadređeni prijavili zbog povrede Kodeksa sudačke etike zbog kontakta sa Zdravkom Mamićem.

Turudić je u razgovoru za Hinu potvrdio da je pritužba podnesena zbog njegovog susreta sa Zdravkom Mamićem prije devet godina, istaknuvši da je riječ o još jednom pokušaju njegove difamacije, koji je očekivan.

''Postoji jasan motiv i datum donošenja ove odluke'', naglasio je Turudić.

Danas rekao da se ipak sastao s Mamićem

Ivan Turudić je danas za RTL potvrdio da se ipak sastao s Mamićem. Kaže da je dva dana zaredom Mamić došao pred njegov stan, a da prije toga šest mjeseci, od veljače do kolovoza 2015., nije bilo susreta.

Susret, tvrdi Turudić nije bio dug, a dalje od toga nije htio komentirati. Reakcije donosi i večerašnji Direkt u 23:35.