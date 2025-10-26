Turski dvostruki olimpijac Üzeyir Söylemez pobjednik 4. Apfel Arena Makarska Half Marathona

Turski dvostruki olimpijac Üzeyir Söylemez (Uzo Running) pobjednik je današnjeg rekordnog 4. izdanja Apfel Arena Makarska Half Marathona, istrčavši zahtjevnu stazu od Makarske preko Tučepi i Podgore te natrag do cilja ispred Apfel Arene za 1:09:47. Iza njega su u cilj stigli hrvatski prvak i reprezentativac Ivan Dračar (HAKK Mladost, 1:12:18) te Uroš Gutić (AK Inviktus, 1:17:18), reprezentativac i državni prvak Bosne i Hercegovine.

Söylemez, višestruki turski prvak na srednjim i dugim prugama, taktički je savršeno kontrolirao utrku od samog početka, brzo se odvojio od Dračara i vodstvo nije ispuštao do cilja. Njegovo iskustvo s najvećih svjetskih pozornica potvrdilo se i u Makarskoj.

– Trasa je prekrasna, ali zahtjevna, i uživao sam u svakom kilometru. Sjajna publika i organizacija – rekao je Söylemez nakon utrke.

Ivan Dračar je na svom trećem nastupu u Makarskoj potvrdio kontinuitet vrhunskih rezultata. Lani je bio pobjednik, a ove godine trčao gotovo minutu brže nego prošle. Posebno impresivno jer je dan ranije nastupio na Prvenstvu Hrvatske na 10 km, gdje je postavio osobni rekord.

– Dvije utrke u dva dana – bilo je teško, ali energija Makarske uvijek te nosi – izjavio je Dračar.

Uroš Gutić, reprezentativac i državni prvak BiH, upotpunio je postolje odličnim nastupom i stabilnim tempom cijelom dionicom.

U ženskoj konkurenciji zajedno su u cilj ušle Nikolina Šustić Stanković i Nataša Šustić podijelivši prvo mjesto s vremenom 1:23:02. Treće mjesto osvojila je BiH prvakinja Dijana Manđeralo (AK Runners Livno, 1:30:31), dok je četvrta bila hrvatska olimpijka Marija Vrajić (AK Maksimir, 1:32:28).

Napet i dinamičan završetak donijele su i štafetne utrke, koje su i ove godine privukle velik broj rekreativaca i natjecatelja željnih timskog izazova.

U mješovitoj konkurenciji pobjedu je odnijela ekipa FIT 3 (FIT Zaprešić) u sastavu Dijana Manđeralo, Marija Konta i Ante Živković, koji su dionicu od 21 kilometar savladali u izvrsnom vremenu 1:22:20. Kod muških štafeta naslov najbržih ponijeli su Full Time Brunovi apostoli – Mate Banović, Mario Mikulić i Ivan Barada – s rezultatom 1:27:37. U ženskoj konkurenciji trijumfirale su FIT cure, također iz zaprešićke škole trčanja, u sastavu Helena Gleđa, Naomi Manđeralo i Monika Tadić, s vremenom 1:33:31.

Ovogodišnje izdanje Apfel Arena Makarska Half Marathona okupilo je 1700 trkača iz 30 zemalja i s pet kontinenata, čime je postavljen novi rekord manifestacije.

– Svake godine podižemo ljestvicu i drago nam je što trkači prepoznaju Makarsku kao sportsku i turističku destinaciju. Hvala Apfel Areni i Gradu Makarskoj koji su snažno stali iza organizacije, Ministarstvu turizma i sporta te svim sponzorima, donatorima i brojnim volonterima. Ove godine smo srušili sve rekorde, a najvažnije – svi su otišli s osmijehom i željom da se vrate – kazao je direktor utrke Vik Lalić.

U subotnjem programu, koji je otvorio dvodnevno sportsko slavlje u Makarskoj, održane su dječje utrke, popularna utrka na 5 kilometara te donatorska utrka i šetnja na 3 kilometra za Ligu protiv raka Makarska Rivijera.

U utrci na 5 kilometara pobjednici su bili Zaim Šuman iz Goražda (18:58) i Makarka Rebeka Jović (22:44), dok su drugo i treće mjesto kod muškaraca zauzeli Splićani Dean Mogić (MK Marjan, 19:12) i Viljem Bezjak (20:17). Kod žena su postolje upotpunile Tanja Samardžić iz Otoka kraj Sinja (AK Žumberak, 24:05) i Laura Čagalj iz Zagvozda (26:50).