Turnir "4 kafića" i ove godine u Kaštelima. U Kaštel Sućurac dolazi i Marko Livaja

Božićno vrijeme uvijek je rezervirano za humanitarne akcije pa će se tako 27. prosinca u Kaštel Sućurcu u dvorani Sokolana održati drugo izdanje kaštelanskog izdanja “4 kafića”.
Nakon što je prošle godine oživljena tradicija nekad kultnog splitskog turnira - Četiri kafića, koji se godinama održavao u Splitu, i ove godine božićno vrijeme je rezervirano za humanitarni mali nogomet. U dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu 27. prosinca održat će se drugo kaštelansko izdanje "4 kafića".
Malonogometni turnir po uzoru na splitsku priču koja je trajala gotovo dva desetljeća sada će u Kaštela privući zvučna imena hrvatske nogometne scene, sve u cilju pomoći najpotrebitijima. Skupljat će se sredstva za udrugu Naša Dica, a program će započeti u 16 sati. Prvi će na parket prošlogodišnji pobjednik Caffe bar Gabine i Caffe bar Mama. Drugi polufinalni par čine Sport caffe Balun i B Cool Brewery. Na pressici u caffe baru Kauri izneseni su noviteti turnira.
"Najveća promjena u odnosu na prošlu godinu je QR kod za ulaznice. Prošle godine ulaznice su otišle u trenu, a ovaj put smo odlučili da svi koji kupe ulaznice mogu donirati putem QR koda", rekao je nekadašnji igrač Hajduka Goran Jozinović i dodao:
"Znam da većinu zanima, mogu potvrditi da će doći i Hajdukov kapetan Marko Livaja. Igrat će i Mario Maloča, Branimir Cipetić, Danijel Subašić, Jere Marinić Kragić, Lovre Kalinić… Pokušali smo doći i do Kranjčara, ali ima neke privatne obveze i neće doći, iako je obećao. Trudimo se iz godine u godinu dovesti što više poznatih imena."
Potom je riječ preuzeo i Tomislav Bušić, nekadašnji igrač Hajduka.
"Goran me zvao prošle godine. Svi moramo izdvojiti vrijeme i sudjelovati u nečemu što može pomoći. Lani je bilo dobro, ove godine ćemo dići sve na još veću razinu. Mi smo svi sportaši, ne želimo samo sudjelovati nego i pobijediti."
Potpredsjednica Udruge Naša dica, Vedrana Šarić, istaknula je kako će im ovaj turnir pomoći u daljnjem radu.
" Mi smo udruga roditelja djece s posebnim potrebama iz Kaštela. Imamo 162 člana, a 50 ih koristi asistente u vrtićima i školama. Danas nam je 18. rođendan. Podstanari smo, selimo se iz prostora u prostor stalno. Naš krajnji cilj je izgradnja prostorija udruge i dvije stambene jedinice gdje bi štićenici mogli boraviti – kazala je na kraju."