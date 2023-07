Turisti u Splitu nisu znali da ne smiju bit goli, urinirati, derati se noću i piti na javnim površinama? Sada će itekako znati

Iz ljeta u ljeto čudimo se mladim turistima koji se ponašaju u centru grada - kao da su pušteni s lanca. Bauljaju okolo pijani, spavaju gdje stignu, povraćaju i obavljaju nuždu ljudima na kućnom pragu. Isto tako šetaju okolo polugoli.

Većina njih svojih se godišnjih odmora neće ni sjećati jer se doslovno - izbiju iz cipela.

Iako su za takvo ponašanje predviđene kazne, i dalje se mladi stranci ponašaju kako ih je volja. Možda jednostavno nisu upućeni u to da će morati platiti ako pišaju po 1700 godina staroj baštini ili ako šetaju centrom grada u kupaćem kostimu.

Ako toga do sada nisu bili svjesni, možda će im uskoro sve biti jasnije. Naime, danas su djelatnici Cestara krenuli s postavljanjem ploča kojima se upozorava na neprimjereno ponašanje, kao i na to da kazne idu do 300 eura.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov

Tako je na crvenim tablama naznačeno da se ne smije ispijati alkohol na javnim mjestima, da se ne smije vikati po staroj gradskoj jezgri jer tu ljudi žive, da se ne smije šetati u kupaćem kostimu po staroj gradskoj jezgri, kao i da za obavljanje nužde treba koristiti wc, a ne gradske zidine.