Turisti razaraju srednjovjekovni grad na Jadranu: Traže blago, razbijaju grobove

Dvigrad je napušteni srednjovjekovni grad u Istri. Trebao je postati arheološki park i muzej na otvorenom, no ta ideja do sada nije realizirana pa prekobrojni turisti tijekom sezone svojim aktivnostima uništavaju baštinu, piše HRT.

Premda izgleda kao lokalitet iz Gospodara prstenova ili Igre prijestolja, Dvigrad je napušteni srednjovjekovni grad u Istri. Napušten je u 17. stoljeću i mjesto je brojnih legendi.

Jedna od njih govori da je bježeći pred kraljevskom mornaricom do obala Lima doplovio legendarni gusar Henry Morgan, osnovao je obližnje selo Mrgani a ovdje u Dvigradu sakrio svoje blago.

Iako zanimljive, povijesno potpuno netočne priče zapravo su postale problem Dvigrada. Ljudi u potrazi za blagom ili artefaktima ruju detektorima metala, dižu dronove, penju se na zidove, čak razbijaju i grobove ili jednostavno - preslaguju kamenje.

Idejni plan, da mjesto postane arheološki park i muzej na otvorenom, do sada nije realizirana, pa tijekom sezone dolazi do degradacije mjesta zbog nekontroliranog ulaska brojnih turista.

- Sve češće smo svjedoci nepoželjnih aktivnosti posjetitelja Dvigrada koji ne znaju cijeniti ovo blago koje imamo. Svakodnevno smo u situacijama da pronalazimo u Dvigradu primjere devastacije u svim njegovim dijelovima, rekla je Ivana Mažurin Mrzlić, direktorica TZ-a Kanfanar.

Stručnjaci upozoravaju - Dvigrad nije u dobrom stanju.

U nekoliko navrata smo obnavljali grobne ploče koje su sada po četvrti ili peti put razbijene, tako da apsolutno nema kontrole, i nikakvog respekta, napominje arheologinja Martina Barada.

Respekta bi trebalo biti. Jer ovo je nešto poput istarskih srednjovjekovnih Pompeja. Nije kaštel, nije dvorac. Ovo je cjeloviti gradić iz 17. stoljeća koji nam daje nevjerojatan uvid u svakodnevicu naših predaka prije 400 godina.

- U Dvigradu je primjerice u 220 zgrada živjelo 1500 ljudi, što znači da je grad bio prenapučen. Nije bilo odvoza smeća, nije bilo kanalizacije, objasnio je povjesničar Marko Jelenić.

Desetljećima se govori o potrebi da se Dvigrad uredi, postane muzej na otvorenom, arheološki park. No, zbog administracije, nije se napravilo mnogo. Vlasnik nije općina nego država, a upravljački odnosi nisu riješeni.

Na potezu su odgovori ministarstva kulture i arheološkog muzeja koji se također stavio na raspolaganje. Poteze će prvenstveno vući općina Kanfanar jer bez naše upornosti ne vjerujem da ćemo doći u poziciju da riješimo ovaj problem, napominje Sandro Jurman, načelnik općine Kanfanar

Dvigrad je napušten zbog Uskočkog rata i epidemija kuge. Tko je mogao zamisliti da će mu 400 godina poslije opasnost prijetiti od neodgovornih posjetitelja? Vrijeme je zato da se njime počne upravljati na odgovoran i održiv način.