Turisti preplavili centar Splita: Grad podno Marjana opet pokazao zašto je najlipši grad na svitu

Turisti su danas, doslovno, preplavili uži centar grada.
Većina njih stigla je s kruzera koji je usidren u splitskoj Trajektnoj luci.
Peristil, Prokurative, Riva vrve od znatiželjnih pogleda turista koji upijaju ljepote "najlipšeg grada na svitu". Obavezno je slikanje s carskom stražom, kupovanje suvenira ili pak nekog aperitiva. Kava na Rivi i šetnja okolnim ulicama dobitna su kombinacija za svakog splitskog turista.
Vrijeme, također, ide na ruku svima onima koji su u listopadu u posjeti Splitu jer još uvijek mogu šetati u majici kratkih rukava.
Dio atmosfere iz centra grada pogledajte u našoj fotogaleriji.
