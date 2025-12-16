Turisti pomažu djeci Maestrala - pokrenuta inicijativa prikupljanja donacija za financiranje izleta i putovanja djece Centra - Dječjeg doma Maestral

Split svake godine privlači gotovo milijun turista iz cijelog svijeta, koji se kući vraćaju očarani njegovom ljepotom, mediteranskim šarmom, bogatom poviješću i usporenim pulsom dalmatinske svakodnevice. Za dio tih gostiju uspomene s putovanja u Split od sada mogu biti još vrjednije, jer prije povratka kući imaju priliku učiniti nešto plemenito za korisnike Centra Maestral.

Kako bi se nezbrinutim mališanima pružila jedinstvena prilika da steknu nova iskustva, prošire vidike i učine svoje djetinjstvo ljepšim, Marvie Hotel & Health je u suradnji s Centrom Maestral pokrenuo inicijativu prikupljanja donacija Mali kufer uspomena (Little Suitcase of Memories). U okviru ove inicijative, svaki gost hotela tijekom boravka može donirati simbolični iznos od minimalno 10 eura i tako pomoći financirati putovanja i izlete za djecu Maestrala, puneći njihove male kufere novim, neizmjerno vrijednim iskustvima i nezaboravnim uspomenama.

Put do sretnijeg djetinjstva

Kako bi sudjelovanje u inicijativi bilo što jednostavnije, hotel Marvie omogućio je doniranje prilikom odjave iz hotela. Gosti mogu odabrati iznos koji žele izdvojiti, pri čemu je minimalna donacija 10 eura, a uplata se prikazuje kao posebna stavka na računu, bez potrebe za dodatnim QR kodovima, obrascima i procedurama.

Maestral skrbi o čak 160 djece koja nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb. Mi im svakodnevno nastojimo pružiti osjećaj prihvaćenosti, sigurnosti, topline i ljubavi. Da bi izrasla u samostalne i sretne osobe, ključno je omogućiti im što ljepše i kvalitetnije djetinjstvo, ispunjeno pozitivnim iskustvima, a dobro znamo da su upravo putovanja među najljepšim stvarima koje dijete može doživjeti – tu se stvaraju uspomene koje nosimo sa sobom kroz život. Zato smo s velikim zadovoljstvom prihvatili inicijativu hotela Marvie i radujemo se svim budućim putovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu koja će nam donacije omogućiti, jer upravo ona vode ka sretnijem djetinjstvu – poručila je Jelena Burazin, ravnateljica Centra Maestral.

Prvi mali putnici već su se vratili s prvog putovanja

Iako je inicijativa tek započela i trajat će punih godinu dana, uz mogućnost produljenja, prvi putnici iz Maestrala već su napunili svoje male kufere uspomenama s višednevnog putovanja u Zagreb, na kojem su posjetili brojne znamenitosti i muzeje te sudjelovali u zabavnim aktivnostima, a cijeli je izlet u potpunosti financirao Marvie Hotel & Health.

Poziv turističkom sektoru na zajedništvo

Izuzetno nam je drago što možemo pomoći djeci Maestrala, a u isto vrijeme našim gostima omogućiti da uspomene na boravak u Splitu uključuju i nešto plemenito – pomoći djeci da putuju, upoznaju druge gradove, šire vidike i stvaraju uspomene koje će nositi sa sobom cijeli život. Djeca koja su nedavno bila u Zagrebu na Adventu su oduševljena – još pričaju o svemu što su doživjela, jedva čekaju novo putovanje! To je upravo ono zbog čega smo pokrenuli inicijativu i što nas sve toliko veseli. Zato pozivamo i druge hotele, apartmane, agencije i sve koji to žele da nam se pridruže i svojim gostima pruže priliku da ispune dječje kufere novim putovanjima i nezaboravnim uspomenama koje će ih pratiti cijeli život, izjavila je Diana Rubić Radman, direktorica Marvie Hotel & Health.

Bilo da ste poslovni subjekt ili fizička osoba, ako se želite priključiti ovoj inicijativi i pomoći djeci obratite se hotelu Marvie za više informacija.