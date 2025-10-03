Tunel sv. Ilija zatvoren pet noći zbog redovitog održavanja

Planirano je privremeno zatvaranje za sav promet državne ceste DC76, dionica 1 (tunel sveti Ilija), u sljedećem terminu:

noću 06./07. (ponedjeljak/utorak) listopada 2025. godine u vremenu od 22:00 do 05:00 sati,

noću 07./08. (utorak/srijeda) listopada 2025. godine u vremenu od 22:00 do 05:00 sati,

noću 08./09. (srijeda/četvrtak) listopada 2025. godine u vremenu od 22:00 do 05:00 sati,

noću 09./10. (četvrtak/petak) listopada 2025. godine u vremenu od 22:00 do 05:00 sati,

noću 10./11. (petak/subota) listopada 2025. godine u vremenu od 22:00 do 05:00 sati.

Državna cesta će biti zatvorena zbog obavljanja radova redovitog održavanja opreme u tunelu sv. Ilija.

Za vrijeme dok je državna cesta DC76 (tunel sv. Ilija) zatvorena, obilazni pravac je:

za korisnike autoceste A1:

za smjer čv. Šestanovac – Baška Voda:

DC39, čv. Šestanovac – Dubci, DC8, Dubci – Baška Voda,

za smjer čv. Vrgorac – Baška Voda:

DC512, čv. Vrgorac – Makarska, DC8, Makarska – Baška Voda;

za korisnike državnih cesta:

za osobna vozila i teretna vozila do 5t ukupne mase:

DC62, Zagvozd – Šestanovac, DC39, Šestanovac – Dubci, DC8, Dubci – Baška Voda,

za ostala vozila:

DC76, Zagvozd – Grubine, DC60, Grubine – Cista Provo, DC39, Cista Provo – Dubci, DC8, Dubci.