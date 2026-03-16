Tuguju na istoku Splita. Preminuo je Vladimir Svilović: "Ostat će zauvijek u lijepom sjećanju"

Profesor Vladimir Svilović, nekadašnji voditelj Limene glazbe Žrnovnica – HGD Stjepan Radić, preminuo je u 91. godini života, objavljeno je na službenoj Facebook stranici društva.

Kako su naveli iz Limene glazbe Žrnovnica, Svilović je ansambl vodio krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina, u razdoblju koje je ostalo zapamćeno po zapaženim nastupima i važnim glazbenim iskoracima. Pod njegovim vodstvom društvo je, među ostalim, snimilo i singl ploču.

Iz društva ističu kako je profesor Svilović ostavio dubok trag, ne samo kroz vođenje glazbe, već i kroz rad s brojnim generacijama glazbara koje je obrazovao.

"Profesor Svilović obrazovao je priličan broj glazbara i ostat će zauvijek u lijepom sjećanju svima", poručili su u oproštajnoj objavi.

Na kraju su obitelji izrazili sućut, uz riječi: "Počivao u miru Božjem."