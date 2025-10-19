Tuga u nogometnom svijetu: Preminuo jedan od ključnih ljudi hrvatskog prvaka

U 56. godini života preminuo je Dean Šćulac, dugogodišnji dopredsjednik NK Rijeka, bliski suradnik Damira Miškovića te direktor tvrtke Stadion Kantrida. Iza njega je ostala duga i hrabra borba s teškom bolešću. Od svog dopredsjednika klub se oprostio dirljivom objavom na službenoj Facebook stranici.

'Neke vijesti jednostavno ne želiš čuti i s njima se ne želiš suočiti. Jedna od takvih probudila nas je u nedjelju ujutro... Kao bivši sportaš, predati se za njega nikada nije bila opcija. Takav je bio Dean. Od prvog dana kada je 2012. godine s predsjednikom Damirom Miškovićem došao na Kantridu bio je tih, samozatajan, uvijek izvan prvog plana, a zapravo je bio ona najčvršća osovina zbog koje je cijeli mehanizam stvaranja jake Rijeke savršeno funkcionirao. Nije se isticao poput igrača i trenera, ali je neupitno bio jedan od ključnih ljudi u priči o Rijeci koja je osvojila dva naslova prvaka, pet Kupova i odigrala više od 80 europskih utakmica. Njegov rad, predanost i vizija bili su temelj svih pobjeda i trofeja jer je bio čovjek koji je znao kako vizije pretvoriti u stvarnost.

