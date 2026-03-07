Tuga u Feričancima: U 20. godini preminula vatrogaskinja

Dobrovoljno vatrogasno društvo Feričanci s velikom je tugom i nevjericom objavilo da ih je prerano napustila njihova članica Marlena Sinković, u 20. godini života.

Kako su naveli iz društva, Marlena je od malih nogu bila dio vatrogasne obitelji. Svoj put započela je kao članica vatrogasnog pomlatka, a kasnije je nastavila djelovati kao članica mladeži, ostavivši snažan trag među kolegama i u lokalnoj zajednici.

Njezin iznenadni odlazak ostavio je veliku prazninu u srcima članova društva i svih koji su je poznavali.

Posljednji ispraćaj Marlene Sinković održat će se u nedjelju, 8. ožujka 2026. godine u 15 sati na mjesnom groblju u Feričancima.

Obitelji, rodbini i svima koji su je voljeli članovi DVD-a Feričanci uputili su iskrenu i duboku sućut.