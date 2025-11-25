Tuga u dalmatinskom klubu: Preminuo je sportski novinar i veliki ljubitelj košarke: "Nasmijan i skroman, ali i hrabar"

Košarkaški klub Sukošan izvijestio je da je danas preminuo sportski novinar i košarkaški ljubitelj Mateo Blažević te član uprave kluba te istaknuti košarkaški i sportski djelatnik. Vijest je objavljena na službenim kanalima kluba, uz emotivnu poruku sjećanja na čovjeka kojeg opisuju prije svega kao prijatelja i velikog zaljubljenika u sport.

U objavi se navodi kako je Blažević bio vedar, nasmijan i skroman, ali i hrabar, pametan i do kraja borben, ponajprije dobrog srca. U klubu ističu da je bio osoba koja je uvijek željela pomoći – ne samo klubu i sportu, nego i široj zajednici – te da su njegove riječi i prisutnost davale nadu da stvari mogu biti bolje.

Iz KK Sukošan poručuju kako će Mateo Blažević ostati uzor kojim će se voditi, s posebnom željom da se njegovoj djeci pomogne odrastati u boljem svijetu. Posljednji ispraćaj održat će se sutra u Sukošanu u 14 sati.