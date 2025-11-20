Tuga u Dalmaciji. Na posljednji počinak ispraćen Jurica Gizdić

Nogometna Dalmacija ispratila je danas Juricu Gizdića, dugogodišnjeg hajdukovog kroničara. Sućuti su stizale ovih dana iz čitave Hrvatske, jer Jurica je ostavio neizbrisiv pisani trag u knjigama o nogometnim klubovima. Napisao je pokojni Jurica mnoge knjige o "bijelima", jer brižno je on čuvao podatke o svome Hajduku, za neke govorio da ih je skupljao još od osnovne škole. To je tako, kad je Hajduk pod kožom, pa bi se sjetio u intervjuima kako se kao dječak budio noću tužan nakon onog epskog poraza i šoka nakon ispadanja od Saint-Ettienea.

Nije mu bilo teško kad bi se zatekli u poljudskim salonima otvoriti trofejnu salu i pokazati vitrine hajdukovih velikana.

Baš nam je ovog ljeta govorio koje su daljnje ideje za postavljanje memorabilija zaslužnim hajdukovcima, kapetanima, trenerima..

Jurica je bio glavni inicijator i pokretač ove hvalevrijedne inicijative.

Oprostila se od Jurice Gizdića i Torcida emotivnom objavom i bakljadom. Navijači Hajduka su ga poštivali i cijenili. Hajdukovi vetarani izrazili su sućut i zahvalnost za sve što je uradio u očuvanju brojne hajdukove obitelji. A mnogi su ga danas ispratili, od predsjednika NO Hajduka Ljube Pavasovića Viskovića, predsjednika Uprave Ivana Biilića, Ante Ivkovića Zonzija, Zlatka i Zorana Vujovića, Ivice Šurjaka, Igora Muse, Gorana Sablića, zamjenika župana Stipe Čogelje.

Danas su njegov lijes prekriven hajdukovom zastavom nosili najvjerniji navijači Hajduka. Jer Jurica je živio Hajduk. Znao bi se iznenaditi pokoji hajdukovac u dalekoj prekomorskoj zemlji, kada bi ga Jurica Gizdić nazvao i rekao: "Evo došli smo do vas i vi ste igrali za Hajduk". Marljivo je evidentirao godinama sve one koji su bar jednom obukli bijeli dres.

Trebao je prije par dana zajedno s veteranom Franom Bućanom, kao i čitava Hrvatska put Vukovara, kao predstavnik Hajduka, položiti vijenac i zapaliti svijeću Gradu Heroju.

Jurica Gizdić napustio nas je iznenada u šezdesetoj godini i znamo da će i gore biti dio svoga Hajduka, koji je ovom Klišaninu stvarno bio sve i kojem se godinama neumorno davao.

Hajdučki puk i dalmatinski nogomet ostat će Vam zauvijek zahvalan.