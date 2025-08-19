Tučnjava u Kaštelima: Maloljetnik završio u bolnici, trojica prijavljena policiji

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika koji se sumnjiče da su 16. kolovoza u poslijepodnevnim satima u Kaštel Starom fizički napali vršnjaka.

Prema dosad utvrđenom, sukob je izbio zbog nesuglasica vezanih uz zajedničku prijateljicu. Trojica mladića, koji su od ranije poznavali oštećenog, napala su ga i nanijela mu tešku tjelesnu ozljedu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Napadnuti maloljetnik zadržan je na liječenju u bolnici, a protiv napadača će biti podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.