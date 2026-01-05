Tucak odabrao 15 vaterpolista za EP u Beogradu: Hrvatska starta protiv Slovenije

Ivica Tucak, izbornik hrvatske seniorske vaterpolskbe reprezentacije, u Budvi je, neposredno uoči početka prijateljske utakmice protiv Crne Gore, odredio 15 igrača koji će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Beogradu (10. – 25. siječnja 2026.).

U odnosu na popis od 19 igrača, u konačnom su odabiru otpali vratar Toni Popadić, branič Mislav Ćurković te dvojica vanjskih igrača, Vlaho Pavlić i Ante Jerković.

Hrvatski sastav za Beograd:

Vratari:

Marko Bijač (Jadran) Ivan Marcelić (Mladost)

Centri:

3. Luka Lončar (Mladost)

4. Josip Vrlić (Mladost)

Braniči:

5. Rino Burić (Pro Recco)

6. Matias Biljaka (Mladost)

7. Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje)

8. Filip Kržić (Jug Adriatic osiguranje)

Napadači:

9. Loren Fatović (Jadran)

10. Luka Bukić (Mladost)

11. Ante Vukičević (Mladost)

12. Franko Lazić (Mladost)

13. Konstantin Harkov (Mladost)

14. Andrija Bašić (Mladost)

15. Zvonimir Butić (Jadran)

"Do doslovno zadnjeg trenutka, do ponedjeljka ujutro, zajedno sa svojim pomoćnicima raspravljao sam i razmišljao. Na kraju smo donijeli odluku za koju smo uvjereni da je najbolja", rekao je pri objavi momčadi za EP izbornik Ivica Tucak, te nastavio:

"Zahvaljujem se i Popadiću, koji je dugo u reprezentaciji, a posebno želim istaknuti ulogu ove trojice mlađih igrača koji su dali velik obol ovim pripremama, širom otvorili vrata reprezentacije i do zadnjeg trenutka bili gotovo ravnopravno u konkurenciji za nastup na Europskom prvenstvu. Zahvaljujem im se i siguran sam da će u budućnosti nekolicina njih biti na velikim natjecanjima u A reprezentaciji."

Stručni stožer

– Ivica Tucak, izbornik

– Jure Marelja, pomoćni trener

– Pero Kuterovac, kondicijski trener

– Renco Posinković, trener vratara

– Pavo Marković, pomoćni trener

– Igor Pezelj, video analitičar

– Damir Luketić, fizioterapeut

– Ante Ninčević, fizioterapeut

– dr. Božen Pivalica, liječnik

Na Europskom prvenstvu u Beogradu Hrvatska je u skupini B, u kojoj će igrati:

nedjelja, 11. siječnja (1. kolo): Hrvatska – Slovenija (18.00 – HTV 2)

utorak, 13. siječnja (2. kolo): Hrvatska – Gruzija (12.45 – HTV 2)

četvrtak, 15. siječnja (3. kolo): Hrvatska – Grčka (20.30 – HTV 2)