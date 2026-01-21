Tucak nakon poraza: "Nismo ni zaslužili bolje"

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je 13:10 od Italije u trećem kolu druge faze i ostala bez polufinala Europskog prvenstva. Izabranici Ivice Tucka igrat će za peto mjesto protiv Španjolske, dok će Italija u polufinalu igrati protiv domaćina Srbije.

"Zaslužen poraz. Nismo bili dostojni, vrijedni pobjede. Razlog? Previše dekoncentracije, elementarnih pogrešaka. Od početka nismo imali pravu energiju. Igrač više se nametnuo kao problem, nismo pronašli situacije koje smo trebali, a i promašivali smo izrađene situacije. Generalni zaključak je da smo se cijelu utakmicu tražili, potrošili smo previše energije. Kad smo trebali biti lucidniji, tražili smo rješenja koja su bila van svake pameti. Imali smo dvije-tri situacije s igračem više da preokrenemo utakmicu", rekao je Tucak pa dodao:

"Ne znam statistički napamet, ali igrač više nije bio dobar. Preveliki broj isključenja na obje strane, to je taj vaterpolo kakav je sad. Ponavljam, nismo bili lucidni u ključnim trenucima, tražili smo individualna rješenja. Dok smo imali kolektivna rješenja, to je bilo dobro. Izgubili smo glavu, ostali smo bez igrača u rotaciji. Zaslužena pobjeda Italije, ne znam što više reći. Sve smo pokušali. Nismo bili pravi energijom, to sam rekao i igračima.

"Utakmica za peto mjesto? Tako je kako je. U ovom trenutku više nismo zaslužili. Za generalnu ocjenu će biti vremena, ne možemo to u ovom trenutku. Ali imali smo dvije meč-lopte, dvije utakmice, obje smo izgubili i više od ovog nismo zaslužili", istaknuo je hrvatski izbornik, piše Index.