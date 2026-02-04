„Tu je tvoj dom“: Nova potpora za 43 mlade obitelji u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uručio je nova 43 ugovora korisnicima programa demografskih mjera “Tu je tvoj dom” – programa poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području SDŽ.

Potpisivanje ugovora održano je u u srijedu u 12 sati u Županijskom tehnološkom HUB-u “Digitalna Dalmacija”.

"Ovo je šesta godina projekta Tu je tvoj dom i danas dodjeljujemo 43 ugovora za obitelji s područja Dalmatinske zagore i otoka. Ukupna vrijednost tih ugovora je 489 tisuća eura, a u te 43 obitelji koje su dobile ugovore je čak 87 djece. Ukupno smo do sada podijelili 464 ugovora ukupne vrijednosti gotovo šest milijuna eura, a iz tih 464 obitelji dolazi 1.011 djece. To je bogatstvo na kojem moramo raditi međutim to je samo jedna od kockica u mozaiku demografske obnove naše županije, a samim time i RH. Svi relevantni čimbenici nacionalne razine, općinske, lokalne zajednice, regionalne, ali i javne tvrtke, ustanove, moraju dati svoj doprinos kako bi mladi ljudi ostali na svom području. Zato me posebno veseli da ćemo i dalje nastaviti s programom Tu je tvoj dom, ali ga dopunjujemo sa nizom dodatnih aktivnosti. U ponedjeljak imamo dodjelu ugovora za energetsku održivost na obiteljskim kućama u Dalmatinskoj zagori i na otocima. Kroz ovaj mjesec ćemo podijeliti i 200 ugovora za male i srednje poduzetnike", kazao je ovom prigodom župan Boban te naglasio da se svi koji su dobili novce ovim ugovorima mogu prijaviti i na druge mjere.

"Želim se zahvaliti županu od srca od svih nas. Ovo je velik korak i velika investicija koja će nam dati da napredujemo. Želim se zahvaliti i g. Ivanu Jelaviću i gđi. Antoniji Jukić. Od novca koji smo dobili ćemo napravit fasadu. Dobili smo 13.300 eura", kazao je Jakov Ivišić iz Trilja.

Koliko joj ovaj novac znači potvrdila je i Martina Ružičanin iz Vrgorca.

"Dobila sam deset tisuća eura i ta ću sredstva uložiti u obnovu kupatila koje je derutno, ovo meni i obitelji dosta znači, zahvaljujem se", kazala je.