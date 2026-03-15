Trumpova administracija u novom sukobu s medijima: "To su bolesni i poremećeni ljudi"

Dužnosnik Trumpove administracije zadužen za izdavanje komunikacijskih dozvola uputio je u subotu upozorenje američkoj televizijskoj i radijskoj industriji, zaprijetivši da bi mogao ukinuti dozvole za korištenje frekvencijskog spektra medijima koji šire ono što je nazvao „obmanama i iskrivljenim vijestima“.

Predsjednik Savezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr objavio je na društvenim mrežama da medijske kuće koje emitiraju „lažne vijesti sada imaju priliku promijeniti smjer prije nego što im dođe vrijeme za obnovu licenci. Zakon je jasan. Mediji moraju djelovati u javnom interesu, a izgubit će svoje dozvole ako to ne čine.“

FCC upravlja elektromagnetskim spektrom, odnosno frekvencijama koje koriste mediji i telekomunikacijske usluge. To uključuje „komercijalne i nekomercijalne fiksne i mobilne bežične usluge, televizijsko i radijsko emitiranje, satelitske i druge komunikacijske usluge“ prema Zakonu o komunikacijama iz 1934. godine, piše The Guardian.

Carrovo upozorenje dolazi nakon dugotrajnog nezadovoljstva Donalda Trumpa i članova njegove administracije načinom na koji ih, kako tvrde, prikazuju „mainstream mediji“, osobito zbog izvještavanja o sukobu u Iranu koje smatraju nepovoljnim ili nepatriotskim.

"To su bolesni i poremećeni ljudi"

U svojoj objavi Carr je podijelio objavu s Trumpove mreže Truth Social u kojoj se predsjednik žalio na „obmanjujuće“ izvještavanje o Iranu.

„Još jednom namjerno obmanjujući naslov lažnih medija o pet tankerskih zrakoplova koji su navodno oboreni u jednoj zračnoj luci u Saudijskoj Arabiji i više nisu upotrebljivi“, napisao je Trump u subotu na Truth Socialu.

Trump je posebno izdvojio New York Times i Wall Street Journal, rekavši da „oni i druge bijedne ‘novine’ i mediji zapravo žele da izgubimo rat“, nazvavši njihovo izvještavanje „potpunom suprotnošću stvarnim činjenicama“.

„To su doista bolesni i poremećeni ljudi koji nemaju pojma kakvu štetu nanose Sjedinjenim Američkim Državama“, dodao je.

Trumpovi komentari uslijedili su nakon što je ministar obrane Pete Hegseth, kojeg su optuživali da je preosjetljiv na način na koji ga mediji prikazuju te da pokušava ograničiti pristup akreditiranih novinara Pentagonu, oštro kritizirao medijsko izvještavanje o sukobu.

Hegseth je u petak iznio opširnu analizu onoga što je nazvao „lažnim vijestima“ u vezi s izvještavanjem o američko-izraelskim akcijama u Iranu.

„Neki u toj ekipi u medijima jednostavno ne mogu stati. Dopustite mi da dam nekoliko prijedloga. Ljudi pogledaju televiziju i vide natpise, vide naslove. I sam sam nekoć radio u tom poslu i znam da je sve napisano s namjerom“, rekao je.

Hegseth je izdvojio naslove poput „Rat na Bliskom istoku se intenzivira“, uz slike pogođenih civilnih ili energetskih ciljeva u Iranu, piše The Guardian.

„A kako bi bilo: ‘Iran postaje sve očajniji’?“ rekao je.

Hegseth se potom osvrnuo na preuzimanje CNN-ove matične kompanije Warner Bros Discovery od strane Paramount Skydancea, u vlasništvu multimilijardera Larryja Ellisona i njegova sina Davida Ellisona. „Što prije David Ellison preuzme tu mrežu, to bolje“, rekao je Hegseth.

U svom prvom intervjuu kao izvršni direktor Paramounta prošlog tjedna Ellison je obećao podržati uredničku neovisnost CNN-a, gdje su zaposlenici izrazili zabrinutost zbog promjene vlasništva i mogućih posljedica za uređivačku politiku.

„CNN je nevjerojatan brend s nevjerojatnim timom“, rekao je Ellison. „Apsolutno vjerujemo u neovisnost koju je potrebno očuvati za te izvanredne novinare i želimo je i ubuduće podržavati.“

U svojoj objavi u subotu Carr je bez dokaza ustvrdio da je to u „poslovnom interesu same medijske industrije jer je povjerenje u tradicionalne medije sada palo na povijesno nisku razinu od samo devet posto, a gledanost im je katastrofalna“.

Naznačio je da bi mogao iskoristiti kontrolu nad komunikacijskim frekvencijama, koje se smatraju javnim dobrom, kako bi riješio taj problem, čime bi se mogao otvoriti još jedan sukob između vlasti i medija.

„Američki narod subvencionirao je emitere s milijardama dolara tako što im je omogućio besplatan pristup nacionalnim frekvencijama“, napisao je Carr. „Vrlo je važno vratiti povjerenje u medije, koji su sami sebi priskrbili etiketu lažnih vijesti.“

Carr je također ponovno pokrenuo staru zamjerku vezanu uz medijsko izvještavanje o izborima 2024. godine, kada su mnogi prognozirali pobjedu demokratskog predsjedničkog kandidata, dok je u stvarnosti republikanski kandidat – Trump – osvojio relativnu većinu glasova birača.

„Kada politički kandidat može ostvariti uvjerljivu izbornu pobjedu unatoč obmanama i iskrivljenjima, nešto je ozbiljno pogrešno“, rekao je Carr. „To znači da je javnost izgubila vjeru i povjerenje u medije.“