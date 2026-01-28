Trump zaprijetio Iranu vojnom silom: "Postignite dogovor ili slijedi napad"

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da “istječe vrijeme” za postizanje dogovora kojim bi se izbjegla američka vojna akcija, rekavši da je flota brodova spremna provesti misiju koju je usporedio s nedavnom operacijom u Venezueli, prenosi Jutarnji.

SAD je rasporedio vojna sredstva u regiju, uključujući skupinu predvođenu nosačem zrakoplova USS Abraham Lincoln. U srijedu je na društvenoj mreži Truth Social ponovio svoju tvrdnju da se “masivna armada kreće prema Iranu”.

- Kreće se brzo, s velikom snagom, entuzijazmom i svrhom. Kao i u slučaju Venezuele, flota je spremna, voljna i sposobna izvršiti svoju misiju, brzinom i nasiljem, ako bude potrebno. Vrijeme istječe, ovo je doista presudni trenutak! Kao što sam Iranu već jednom rekao, POSTIGNITE DOGOVOR! Nisu to učinili i uslijedila je “Operacija Midnight Hammer”, veliko razaranje Irana. Sljedeći napad bit će daleko gori! - napisao je Trump.

Američki predsjednik je ovog mjeseca više puta zaprijetio napadom na Islamsku Republiku zbog njezina obračuna s građanima, koji prosvjeduju protiv režima zbog neuspjeha po pitanju stabilizacije gospodarstva.

Trump je u sklopu svakog dogovora spomenuo i iranski nuklearni program, pozivajući Teheran da ograniči svoje sposobnosti.

- Nadam se da će Iran brzo “sjesti za stol” i pregovarati o poštenom i pravednom dogovoru BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA, koji bi bio dobar za sve strane - objavio je Trump.

SAD je ranije ovog mjeseca pokrenuo vojnu akciju s ciljem zarobljavanja bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, kojeg je Washington označio kao vođu “narko-terorističkog” kartela. Akcija je uslijedila nakon velikog gomilanja vojske na Karibima, prenosi Financial Times.