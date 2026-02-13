Trump se odbija ispričati zbog rasističkog videa: "Nitko u Bijeloj kući nije kažnjen"

Donald Trump i dalje odbacuje kritike zbog rasističkog videa koji je prošlog tjedna objavljen na njegovu profilu na društvenim mrežama, poručivši da nitko u Bijeloj kući nije sankcioniran zbog tog sadržaja. Američki predsjednik, koji je odgovornost za objavu pripisao jednom od suradnika, tvrdi da u spornom videu nema ničeg problematičnog, navodi The Guardian.

Na pitanje novinarke CBS Newsa Weijie Jiang je li itko kažnjen zbog videa u kojem su Barack i Michelle Obama prikazani kao majmuni, Trump je odgovorio da nije. Potom je pokušao umanjiti težinu situacije, ustvrdivši da je riječ o referenci na animirani film „Kralj lavova“, iako se u tom filmu takav prikaz ne pojavljuje.

Sporni video, objavljen kasno navečer na Trumpovoj platformi Truth Social, kombinirao je dio dokumentarca koji teorije zavjere o izborima 2020. predstavlja kao činjenice te kratki animirani isječak s rasističkim prikazom bračnog para Obama. Iako je Trump tvrdio da je riječ o “dužem i snažnom prilogu o izbornoj prijevari” s tek manjim umetkom, cijela snimka traje nešto više od minute.

Predsjednik je također ustvrdio da animirani isječak nije sporan jer je već godinama kružio internetom. Naglasio je da je video bio “posvuda” i prije nego što je podijeljen na njegovu profilu.

Vance: Nema razloga za ispriku

Potpredsjednik JD Vance umanjio je značaj cijelog slučaja, rekavši novinarima tijekom posjeta Azerbajdžanu da je polemika već bila završena prije nego što je stigao reagirati. Ponovio je tvrdnju da je video uklonjen čim su uočeni sporni dijelovi, iako je ostao dostupan satima, a isprva ga je branio i glasnogovornik Bijele kuće.

Vance je poručio da predsjednik nema razloga za ispriku. “Ljudi objavljuju stvari na društvenim mrežama, a ako im se nešto ne sviđa, mogu to ukloniti”, rekao je, dodajući da ne vidi stvarnu kontroverzu.

Kritike i iz redova republikanaca

Objava je izazvala oštre reakcije i među demokratima i među republikancima. Senator Tim Scott poručio je da se nada kako je riječ o lažnoj objavi, nazvavši je jednom od najrasističkijih stvari koje su izašle iz Bijele kuće. Senator Pete Ricketts istaknuo je da bi, čak i ako je riječ o memeu, svatko razuman prepoznao rasistički kontekst te pozvao na uklanjanje i ispriku.

Zastupnik Mike Lawler ocijenio je video “pogrešnim i duboko uvredljivim”, a autora animacije nazvao je idiotom. Unatoč uklanjanju sadržaja, Trump je odbio priznati pogrešku, poručivši kako smatra da nije učinio ništa loše.