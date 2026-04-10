Trump poslao poruku Iranu zbog Hormuškog tjesnaca: "Nafta će teći i bez vas"

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da ne uvodi naknade za prolaz tankera kroz Hormuški tjesnac, nakon što su se pojavile informacije da Teheran razmatra takvu mjeru.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je naveo kako postoje izvješća o mogućem naplaćivanju prolaza te poručio da Iran “to ne bi smio raditi”. Dodao je i da, ako se takva praksa već provodi, treba odmah prestati.

Prema pisanju Financial Times, Iran bi tijekom privremenog primirja sa Sjedinjenim Državama mogao razmotriti naplatu prolaza – i to u kriptovalutama. Tu je mogućnost spomenuo Hamid Hosseini, predstavnik udruge izvoznika nafte, plina i petrokemijskih proizvoda.

Takva ideja naišla je na protivljenje zapadnih čelnika, koji upozoravaju da bi dodatno destabilizirala ionako napetu situaciju u regiji. Trump je u zasebnoj objavi naglasio kako će se isporuke nafte nastaviti “s ili bez pomoći Irana”, sugerirajući da Washington traži alternativne načine za održavanje protoka energenata.

Unatoč formalnom primirju, promet kroz Hormuški tjesnac ostaje ozbiljno poremećen. Prema dostupnim podacima, razina prometa pala je na manje od deset posto uobičajenog, dok Iran upozorava brodove da se drže njegovih teritorijalnih voda.

Napetosti su eskalirale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem veljače izveli napade na Iran, na što je Teheran uzvratio udarima na Izrael i države Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne baze. Sukob je izazvao nagli rast cijena nafte i dodatnu nestabilnost na globalnim tržištima.

Hormuški tjesnac pritom ostaje jedna od najvažnijih energetskih točaka svijeta – kroz njega prolazi oko petine globalne trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom, zbog čega svaka prijetnja slobodnoj plovidbi ima dalekosežne posljedice.