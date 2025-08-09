Trump otkrio gdje će se sastati s Putinom

Američki predsjednik Donald Trump priopćio je da će se sljedeći petak sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u američkoj saveznoj državi Aljasci, piše Index.

"Dugoočekivani sastanak između mene, kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsjednika Rusije Vladimira Putina održat će se sljedećeg petka, 15. kolovoza 2025., u Velikoj državi Aljasci. Više detalja slijedi. Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Bit će to prvi sastanak između predsjednika SAD-a i Rusije od 2021. godine, kada se bivši američki predsjednik Joe Biden sastao s Putinom u Ženevi.

Kronologija američko-ruskih odnosa od Trumpova povratka u Bijelu kuću

12. veljače - Održan je prvi službeni poziv s Putinom u Trumpovom drugom mandatu. Trump je rekao da se radilo o "dugom i vrlo produktivnom telefonskom pozivu" u kojem su se obje strane složile da se delegacije sastanu u Saudijskoj Arabiji.

18. veljače - Američki državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov održavaju osobne razgovore u Saudijskoj Arabiji.

18. ožujka - Održan je još jedan izravni telefonski poziv između Trumpa i Putina. Bijela kuća je priopćila da su dvojica čelnika dogovorila o mirovnom okviru koji počinje prekidom vatre u energetici i ključnoj infrastrukturi.

11. travnja - Trumpov izaslanik Steve Witkoff se sastao s Putinom u Moskvi radi daljnjih pregovora.

15. svibnja - Američki diplomati, zajedno s ukrajinskim dužnosnicima, sastali su se s predstavnicima ruske vlade radi mirovnih pregovora u Turskoj.

6. kolovoza - Witkoff putuje u Moskvu po peti put, dok se približava rok koji je Trump nametnuo Rusiji za pristanak na prekid vatre. Trump nameće 25% dodatnih sankcija Indiji zbog kupnje ruske nafte.

8. kolovoza - Rok za prekid vatre istječe, ali Trump potvrđuje da će se sljedeći tjedan sastati s Putinom u američkoj saveznoj državi Aljasci.