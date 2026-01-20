Trump oštro kritizirao Britance: "Žele pokloniti strateški vitalan otok, to je idiotizam"

Donald Trump je u novoj objavi na društvenoj mreži Truth Social oštro kritizirao Ujedinjeno Kraljevstvo, pritom ponovno povezujući temu s idejom američkog preuzimanja Grenlanda.

Trump je napao odluku britanske vlade da otočje Chagos prepusti Mauricijusu, uključujući i strateški važan otok Diego Garcia na kojem se nalazi zajednička britansko-američka vojna baza. Prema dogovoru dviju strana, baza će potom biti iznajmljena Ujedinjenom Kraljevstvu na razdoblje od 99 godina. Takav potez Trump je okarakterizirao kao krajnje nerazuman te poručio da je riječ o „još jednom u nizu razloga“ zbog kojih bi Sjedinjene Američke Države trebale preuzeti Grenland.

"Šokantno, naš 'genijalni' NATO saveznik, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutačno planira pokloniti otok Diego Garcia, mjesto vitalne američke vojne baze, Mauricijusu, i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA. Nema nikakve sumnje da su Kina i Rusija primijetile ovaj čin potpune slabosti. To su međunarodne sile koje priznaju samo snagu, zbog čega su Sjedinjene Američke Države, pod mojim vodstvom, sada, nakon samo jedne godine, poštovane kao nikada prije. To što Ujedinjeno Kraljevstvo poklanja iznimno važan teritorij čin je VELIKOG IDIOTIZMA", napisao je Trump.