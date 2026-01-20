Trump objavio privatne poruke europskih čelnika, 'zapalio' novu krizu sa saveznicima zbog Grenlanda

Američki predsjednik Donald Trump javno je objavio privatne poruke europskih lidera, uključujući francuskog predsjednika Emmanuel Macron i glavnog tajnika NATO-a Mark Rutte, dodatno zaoštrivši diplomatski sukob oko Grenlanda i otvorivši novu fazu napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Europe, piše CNN.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social podijelio poruke koje su mu, prema njegovim tvrdnjama, poslali europski čelnici, a koje se odnose na aktualni spor oko Grenlanda. Objave su uslijedile samo dan nakon što su u javnost procurile njegove poruke norveškom premijeru, u kojima je Grenland povezao s time što nije dobio Nobelovu nagradu za mir.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U jednoj od objavljenih poruka Mark Rutte pohvalio je Trumpovu ulogu u aktualnim krizama na Bliskom istoku i u Ukrajini te poručio da je „predan pronalaženju rješenja za Grenland“. Trump je, pak, objavio i poruku Emmanuela Macrona u kojoj francuski predsjednik poziva na sastanak i večeru u Parizu, uz pokušaj smirivanja napetosti i šireg međunarodnog dijaloga.

Grenland u središtu prijepora

Trump već tjednima otvoreno zagovara ideju da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Denmark. U više navrata zaprijetio je uvođenjem visokih carina europskim državama ako se ne postigne dogovor, a nije izravno isključio ni mogućnost uporabe sile.

Takve izjave izazvale su zabrinutost unutar NATO-a i Europske unije. European Union razmatra odgovor u vidu protumjera, uključujući paket carina na američku robu i aktiviranje takozvanog Instrumenta protiv prisile, mehanizma koji do sada nikada nije primijenjen.

Reakcije Europe i Grenlanda

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen poručio je kako se „u 2026. godini ne trguje ljudima“, naglašavajući da Grenland ima pravo odlučivati o vlastitoj budućnosti. Slično je poručio i grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen, istaknuvši da se odluke moraju temeljiti na dijalogu, poštovanju i međunarodnom pravu.

U međuvremenu je danska vojska najavila raspoređivanje vojnika na zapadu Grenlanda u sklopu vojne vježbe, što je Trump umanjio, tvrdeći da se ne radi o ozbiljnom vojnom odgovoru.

Strah od novog trgovinskog rata

Europski čelnici strahuju da bi spor oko Grenlanda mogao prerasti u novi trgovinski rat, nalik onome iz 2025. godine, koji je uzdrmao financijska tržišta. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da Europa ne želi trgovinski sukob, ali da će odgovoriti ako se suoči s „nerazumnim carinama“.

Američki ministar financija Scott Bessent, s druge strane, ocijenio je kako bi europske protumjere bile „vrlo nepromišljene“, naglašavajući da je Grenland za Washington strateško pitanje, a ne osobni hir predsjednika.

Davos kao nova točka prijepora

Sukob bi se mogao dodatno rasplamsati na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje Trump planira niz sastanaka s europskim liderima. Norveški i njemački čelnici već su najavili pokušaje izravnih razgovora, no zasad nema naznaka da bi se stavovi mogli približiti.

Dok Trump tvrdi da Europa „neće previše pritiskati“ i da SAD „mora imati Grenland“, europske prijestolnice upozoravaju kako bi takav presedan ozbiljno narušio odnose unutar NATO saveza i dugogodišnju sigurnosnu arhitekturu Zapada. Spor oko ledenog otoka tako je prerastao u jedan od najozbiljnijih političkih izazova između SAD-a i Europe u posljednjih nekoliko desetljeća.