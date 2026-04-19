Trump: "Nudimo pošten dogovor. Ako ga ne prihvate, uništit ćemo im svaki most i elektranu"

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u nedjelju da američki predstavnici putuju u Islamabad u Pakistanu na pregovore s Iranom, dok je optužio Teheran za kršenje sporazuma o primirju u Hormuškom tjesnacu.

"Iran je jučer odlučio pucati u Hormuškom tjesnacu — Potpuno kršenje našeg sporazuma o primirju! Mnogi od tih hitaca bili su usmjereni na francuski brod i teretni brod iz Ujedinjenog Kraljevstva. To baš i nije lijepo, zar ne? Moji predstavnici idu u Islamabad, Pakistan — Bit će tamo sutra navečer, na pregovorima“, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Trump je također ustvrdio da su iranske aktivnosti oko tog strateškog plovnog puta kontraproduktivne, dodajući: „Iran je nedavno objavio da zatvara tjesnac, što je čudno, jer ga je naša BLOKADA već zatvorila. Pomažu nam, a da to ni ne znaju, i oni su ti koji gube zbog zatvorenog prolaza, 500 milijuna dolara dnevno! Sjedinjene Države ne gube ništa."

Dodao je da se zbog toga mijenjaju i rute brodova. "Zapravo, mnogi brodovi trenutno plove prema SAD-u, Teksasu, Louisiani i Aljasci, kako bi se tamo ukrcali, zahvaljujući IRGC-u koji uvijek želi biti ‘frajer!"

Predsjednik je rekao da je SAD ponudio, kako je naveo, "vrlo pošten i razuman DOGOVOR“, uz oštro upozorenje ako pregovori ne uspiju, piše Dnevnik.hr.

"Nudimo vrlo pošten i razuman DOGOVOR i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako ne, Sjedinjene Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. VIŠE NEMA GOSPODINA DOBROG!" rekao je Trump.

"Popustit će brzo, popustit će lako i, ako ne prihvate DOGOVOR, bit će mi čast učiniti ono što treba učiniti, što je trebalo biti učinjeno Iranu od strane drugih predsjednika u posljednjih 47 godina. VRIJEME JE DA IRANSKI STROJ ZA UBIJANJE STANE!" dodao je.