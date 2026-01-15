Trump: "Na Greenlandu su dodali još jednu pseću zapregu, to neće riješiti problem“

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao kontroverze izjavama o Grenlandu, ovaj put dovodeći u pitanje sigurnosne sposobnosti Danske, koje je ilustrirao primjerom – kako je rekao – dodatne pseće zaprege.

Upitan o tvrdnjama da je predlagao preuzimanje Grenlanda silom, Trump je to odbacio. „Nikada nisam rekao da bih ga uzeo silom“, rekao je novinarima u srijedu, no odmah potom nastavio s kritikama na račun Danske.

„Ne mogu se osloniti na to da se Danska može sama obraniti“, izjavio je Trump, dodajući kako su mu, prema njegovim riječima, kao dokaz jačanja sigurnosti spominjali pseće zaprege. „Govorili su da će ondje postaviti dodatnu pseću zapregu – i bili su ozbiljni u vezi s tim – prošlog su mjeseca dodali još jednu. To neće riješiti problem“, rekao je.

Na Trumpove izjave reagirao je grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen, poručivši da bi Grenland, ako bi bio prisiljen birati, jasno odabrao svoje postojeće saveznike. „Biramo Dansku. Biramo NATO. Biramo Kraljevinu Dansku. Biramo Europsku uniju“, izjavio je.

Trump je na to odgovorio tvrdeći da ne poznaje grenlandskog premijera te dodao kako bi takav stav za njega bio „velik problem“.

Zanimanje za Grenland posljednjih je godina u porastu zbog klimatskih promjena koje ubrzano tope arktički led, otvarajući nove, kraće pomorske rute prema Aziji i povećavajući interes za bogata, još neiskorištena nalazišta ključnih minerala. Trump je Grenland ranije opisivao i kao važan dio planiranog američkog raketnog obrambenog sustava koji je nazvao „Zlatna kupola“.