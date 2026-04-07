Trump: "Cijela civilizacija će večeras umrijeti"

Donald Trump se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social i uputio prijetnju Iranu.

"Cijela jedna civilizacija večeras će umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće. Ipak, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, u kojoj će prevladati drukčiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno dobro - TKO ZNA? Saznat ćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj povijesti svijeta.

47 godina iznude, korupcije i smrti napokon će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana!", objavio je Trump.

Večeras istječe Trumpov ultimatum Iranu

Podsjetimo, Trump je jučer ponovno pomaknuo rok Iranu za postizanje dogovora ili otvaranje Hormuškog tjesnaca, ovoga puta s ponedjeljka na danas. U najnovijem u nizu odgađanja, zaprijetio je da će, ako ne bude dogovora, Iran "čekati pakao".