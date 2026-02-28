Trump: 'Ajatolah je mrtav, jedan od najgorih ljudi u povijesti'

Naziv „Hajdar“ jedno je od počasnih imena imama Alija (Alija ibn Ebi Taliba), dok izraz „alejhi selam“ znači „mir s njim“ te se koristi kao iskaz poštovanja u islamskoj tradiciji.

به نام نامی حیدر علیه‌السلام pic.twitter.com/n848j6KASq — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026

Podsjetimo, ranije tijekom dana više izraelskih dužnosnika izjavilo je za medije da je Hamenei smrtno stradao. Izraelski mediji prenijeli su tvrdnje da je njegovo tijelo pronađeno pod ruševinama palače pogođene u napadu, a informaciju o njegovoj smrti objavio je i Iran International.

Prema navodima izraelskog Kanala 12, premijeru Benjaminu Netanyahuu navodno je predočena dokumentacija koja se odnosi na Hameneijevo tijelo. Ipak, unatoč tvrdnjama koje dolaze iz Izraela, iz Teherana zasad nema službene potvrde ni dodatnih informacija o sudbini vrhovnog vođe.

Američki dužnosnik izjavio je za Fox News da se Sjedinjene Američke Države slažu s izraelskom procjenom prema kojoj su ajatolah Ali Hamenei te još pet do deset najviših iranskih dužnosnika ubijeni u početnom izraelskom napadu na kompleks u Teheranu.

Donald Trump je, odgovarajući na pitanja novinara, dao naslutiti da su točna izvješća o smrti ajatolaha. "Pobio je mnogo ljudi. Jako, jako mnogo ljudi. Uništio je brojne živote. Uništio je brojne obitelji, a uništio je i zemlju." Na pitanje kako i kada će dobiti potvrdu o smrti, Trump je pojasnio: "Pa, razgovarao sam s mnogo ljudi, i ne samo s njima, i sigurni smo... smatramo da je ta priča točna."