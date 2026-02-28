Close Menu

Trump: 'Ajatolah je mrtav, jedan od najgorih ljudi u povijesti'

Ranije tijekom dana više izraelskih dužnosnika izjavilo je za medije da je Hamenei smrtno stradao
Iran je objavio da je preminuo vrhovni vođa te zemlje, ajatolah Ali Hamenei. Vijest je popraćena objavom na njegovu službenom profilu na društvenoj mreži X, gdje je podijeljena poruka snažne vjerske simbolike:„U uzvišenom imenu Hajdara (Imama Alija), mir neka je s njim. Bez njega nema ni neba ni zemlje. Bez njega nema ljubavi poput Zejnebine.“

Naziv „Hajdar“ jedno je od počasnih imena imama Alija (Alija ibn Ebi Taliba), dok izraz „alejhi selam“ znači „mir s njim“ te se koristi kao iskaz poštovanja u islamskoj tradiciji.

Podsjetimo, ranije tijekom dana više izraelskih dužnosnika izjavilo je za medije da je Hamenei smrtno stradao. Izraelski mediji prenijeli su tvrdnje da je njegovo tijelo pronađeno pod ruševinama palače pogođene u napadu, a informaciju o njegovoj smrti objavio je i Iran International.

Prema navodima izraelskog Kanala 12, premijeru Benjaminu Netanyahuu navodno je predočena dokumentacija koja se odnosi na Hameneijevo tijelo. Ipak, unatoč tvrdnjama koje dolaze iz Izraela, iz Teherana zasad nema službene potvrde ni dodatnih informacija o sudbini vrhovnog vođe.

Američki dužnosnik izjavio je za Fox News da se Sjedinjene Američke Države slažu s izraelskom procjenom prema kojoj su ajatolah Ali Hamenei te još pet do deset najviših iranskih dužnosnika ubijeni u početnom izraelskom napadu na kompleks u Teheranu.

Donald Trump je, odgovarajući na pitanja novinara, dao naslutiti da su točna izvješća o smrti ajatolaha. "Pobio je mnogo ljudi. Jako, jako mnogo ljudi. Uništio je brojne živote. Uništio je brojne obitelji, a uništio je i zemlju." Na pitanje kako i kada će dobiti potvrdu o smrti, Trump je pojasnio: "Pa, razgovarao sam s mnogo ljudi, i ne samo s njima, i sigurni smo... smatramo da je ta priča točna."

