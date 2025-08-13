Trudnica i njezin dečko brutalno ubijeni: "Ne tražimo druge osumnjičene"

U australskoj saveznoj državi Victoriji beskućnik (34) optužen je za ubojstvo 39-godišnje trudnice Athene Georgopoulos i njezina partnera Andrewa Gunna (50), čija je glava bila odrubljena. Par je pronađen mrtav u stanu u jugoistočnom dijelu Melbournea u ponedjeljak navečer. Prema pisanju lokalnih medija, Georgopoulos je bila trudna pet mjeseci i nosila djevojčicu, piše BBC.

Nekoliko sati nakon pronalaska tijela policija je uhitila osumnjičenog na željezničkoj stanici oko sedam kilometara od mjesta zločina. Optužen je za dvostruko ubojstvo, a na sud bi trebao izaći u srijedu, prenosi Index.

"Nije riječ o nasumičnom napadu"

Detektiv iz odjela za ubojstva Dean Thomas rekao je da je riječ o ciljanom napadu te da je osumnjičeni poznavao Gunn, no policija još utvrđuje prirodu njihova odnosa. "Ne čini se da je riječ o nasumičnom napadu i ne tražimo druge osumnjičene", rekao je Thomas.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni je u ponedjeljak navečer došao u stan, nakon čega je izbila svađa. Policija je prvo primila poziv u kojem je zatražena provjera stanja u stanu zbog galame, a nekoliko minuta kasnije stigao je i drugi poziv. Policajci su na adresu stigli neposredno prije 22 sata po lokalnom vremenu i pronašli tijela.

Istraga grafita ispred stana

Na vanjskim zidovima stana nađeni su ispisani grafiti "izdaja" i "dosta je bilo". Policija će istražiti njihovu povezanost sa zločinom. Glasnogovornik lokalne policije potvrdio je za BBC da će detektivi provjeriti je li poruka povezana s ubojstvima.