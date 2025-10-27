Trojica poginula: Srbin bježao policiji i zabio se u auto u kojem su bili Hrvati

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Njemačkoj poginula su dvojica Hrvata i jedan Srbin.

No, policiji je trebalo neko vrijeme kako bi identificirala treće tijelo.

"Radi se o 34-godišnjem srpskom državljaninu", rekao je glasnogovornik policije u ponedjeljak.

On je u subotu, prema dosadašnjoj istrazi, u vozilu minhenskih registarskih oznaka bježao policiji na autocesti nakon što se odbio zaustaviti prilikom rutinske kontrole. Policija ga je izgubila iz vida, a onda je dobila nekoliko poziva o nesreći na autocesti.

Prema rekonstrukciji istražitelja, srpski državljanin izgubio je kontrolu nad vozilom prilikom pretjecanja, sudario se s automobilom u suprotnoj traci, a zatim preletio ogradu mosta i sletio u kanal.

U vozilu u koje se zaletio poginula su dvojica hrvatskih državljana, od 25 i 31 godinu. Teško su ozlijeđena dva Nijemca koji su bili u istom automobilu, od kojih je jedan kritično, javlja dpa.

Istraga o okolnostima nesreće, uključujući motiv vozača za bijeg od rutinske kontrole, još je u tijeku, rekao je glasnogovornik policije.