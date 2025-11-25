Trojica osuđena jer su ukrala - Isusa

Klopač, Kiki i Slavek proglašeni su krivima i pravomoćno osuđeni jer su ukrali – Isusa!

Kako doznajemo, oni su to učinili u veljači na mjesnom groblju na području Svetog Križa Začretja, u mjestu Ciglenica Zagorska.

“Došli do obiteljske grobnice obitelji H. u kojoj se nalaze sahranjeni pokojnici te su uzeli i za zajedničku korist zadržali jedan ukrasni kip, statua Isusa koji kleči napravljenog od lijevane bronce, visine oko jednog metra, nepoznatog autora.

IZ BEDEKOVČINE

Kip je točno neutvrđene vrijednosti, ali svakako veće od 1000 eura, čime su vlasnika grobnice H. iz Krapinskih Toplica oštetili za točno neutvrđeni iznos, ali svakako veći od tisuću eura. Dakle, tuđu pokretnu stvar oduzeli su drugome s ciljem da ju protupravno prisvoje”, navodi se u presudi.

Optuženi trojac na raspravi je u cijelosti priznao “počinjenje inkriminiranog im kaznenog djela, a na način kako im se to optužnicom stavlja na teret”, pa je presuda odmah postala pravomoćna.

Sutkinja je Klopača (28) i Kikija (28) osudila na osam mjeseci uvjetnog zatvora, dok je Slavek (38) dobio sedam mjeseci bezuvjetnog zatvora. On će uskoro morati iza rešetaka jer je već osuđivan za slična nedjela. Sva trojica su iz Bedekovčine, piše Danica.

Oštećenik je sa svojim zahtjevom za nadoknadu štete upućen u privatnu parnicu. “Naime, kip Isusa u međuvremenu je pronađen te je vraćen vlasniku“, istaknula je sutkinja u presudi donesenoj ovih dana.

O trojcu koji je krao po groblju već smo pisali lani, a tada ih se teretilo da su s dvije grobnice ukrali metar visoke brončane kipove Isusa koji kleči. Prvi je kip bio otuđen u studenome 2020. godine, a drugi u veljači 2021. godine.

KIKIJEVA MACOLA

Te veljače policijski službenici Policijske postaje Zaprešić su u kontroli prometa zaustavili osobno vozilo zagrebačkih oznaka kojim je upravljao Klopač, suvozač je bio Slavek, a otraga je sjedio Kiki. Policajcima su odmah predali Isusa, a oduzeta im je i macola kojom su otrgnuli kip s postolja.

Klopač se branio kako je on samo vozio, a Slavek i Kiki su maznuli Isusa s grobnice. Slavek je rekao kako su sva trojica došla na groblje u Začretju i uzeli kip, a Kikijeva je macola. Kiki se pak branio kako je cijela ideja potekla od Klopača i Slaveka.

Optužnica je na koncu izmijenjena jer tužitelji nisu uspjeli povezati “tri mudraca” i s krađom prvog brončanog kipa. Teretilo ih se, dakle, samo za krađu iz veljače jer su tada uhićeni na djelu. Tko je ukrao prvog Isusa – ostaje nepoznanica.