Trojica maloljetnika ukrala 18 aparata za gašenje požara iz hotela

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Dubrovnik trojica maloljetnika s područja Dubrovnika i okolice počinili kazneno djelo krađe.

Sumnjiče se da su tijekom mjeseca svibnja ove godine, prema prethodnom dogovoru i s ciljem da prisvoje tuđu pokretnu stvar, u više navrata, iz hotelskog objekta smještenog u Dubrovniku, otuđili 18 aparata za početno gašenje požara. Radi se o hotelskom objektu koji je u to vrijeme bio u fazi renovacije.

Na taj su način pravnoj osobi u čijem se vlasništvu nalazi smještajni objekt pričinili materijalnu štetu od 1.260 eura.

Zbog počinjenog kaznenog djela policija protiv osumnjičenih maloljetnika podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.